قصف مناطق شهدت تحركات لداعش على حدود ديالى وصلاح الدين

بغداد ـ الصباح الجديد:

أفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، أمس الاثنين، بأن قوات الجيش قصفت أربع مناطق بعد تحركات لتنظيم داعش على الحدود مع صلاح الدين.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم، محمد ضيفان العبيدي في حديث صحافي، إن “قوات الجيش قصفت بالهاونات مناطق الميتة وسبيعات والبو جمعة، والبو كنعان، على الحدود بين ديالى وصلاح الدين، لكنها ضمن حدود الاخيرة والقريبة من قاطع قرى نهر العظيم”.

وأضاف العبيدي، أن “القصف جاء بعد رصد تحركات مريبة لخلايا تنظيم داعش من دون معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية في صفوف التنظيم”.

وتقصف قوات الجيش بين فترة واخرى تحركات داعش على الحدود بين ديالى وصلاح الدين، التي تشهد نشاطاً ملحوظاً في الاشهر الماضية خاصة في القرى المهجورة.

وكان مصدر أمني في ديالى، أفاد بمقتل واصابة 6 جنود وضابط بهجوم لداعش شرقي المحافظة.

وقال ان”4 جنود من الجيش استشهدوا واصيب جنديين اخرين وضابط يشغل منصب آمر سرية بهجوم ارهابي لداعش قرب منطقة القلعة في قاطع الندا قرب ناحية مندلي شرقي ديالى”. وأضاف أن”القوات الأمنية احبط الهجوم”، مؤكدا ان”الاوضاع الجوية هناك سيئة جدا”.

وكان جنديا قتل واصيب اخرين بهجوم لداعش في اطراف قضاء المقدادية في محافظة ديالى، مساء اليوم.

وكان المصدر أفاد بأن حصيلة هجوم داعش على نقطة في اطراف قرية نوفل بقضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، ارتفعت الى مقتل عنصر امني واصابة اثنين اخرين”.

وأوضح، انه “تم نقل جثة الضحية للطب العدلي والمصابين الى مستشفى لتلقي العلاج”، مؤكدا ان “الوضع مسيطر عليه الآن”.