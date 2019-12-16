النفط بانتظار المصادقة على موازنة 2020 لإطلاق التعيينات

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر عباس الغضبان، أمس الاثنين، عن انتظار الوزارة اقرار قانون الموازنة للعام المقبل من قبل البرلمان للإعلان عن توفير درجات وظيفية جديدة على ملاكاتها.

وقال غضبان خلال استقباله عدداً من ممثلي خريجي الهندسة الكيمياوية، بحسب بيان صحافي، ان “الوزارة بادرت وقبل انطلاق التظاهرات بالتعيين والتعاقد مع عدد كبير من خريجي الكليات الهندسية والمعاهد النفطية وغيرهم وقد تجاوز عددهم التسعة الآف”.

وأضاف ان “الوزارة بانتظار المصادقة على قانون الموازنة المالية لعام 2020 حتى يتسنى لنا الاعلان عن الدرجات الوظيفية الجديدة على وفق الحاجة والتخصيصات المالية المتوفرة، فضلاً عن الفرص الوظيفية المتوفرة لحركة الملاك وقانون التقاعد الجديد”.

ودعا الغضبان المتظاهرين الى “مراعاة واحترام قواعد التظاهرات السلمية والمطالبات المشروعة والابتعاد عن الممارسات والسلوكيات غير الحضارية التي لا تنسجم مع القيم والاخلاق”.