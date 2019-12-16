75 مليار دينار لمشاريع خدمية في بابل والمثنى وديالى

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة التخطيط، امس الإثنين، عن مصادقته على إطلاق صرف (75 مليار و650 مليون و182 الف دينار)، لتحسين الواقع الخدمي في محافظات بابل والمثنى وديالى، وذلك بعد استكمال حكوماتها المحلية لمتطلبات إدراج المشاريع.

وقال الوزير نوري صباح الدليمي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “مبلغ (53 مليار و660 مليون دينار) تمت المصادقة عليه ضمن التخصيصات السنوية المدرجة في جداول الموازنة الاستثمارية لمحافظة بابل، لاكساء وتبليط وإعادة تأهيل عدد من الطرق الرئيسة والفرعية في أقضية ونواحي المحافظة، وتنفيذ عدد من اعمال التوسعة لعدد من الطرق الحيوية، وانشاء مرافق صحية وخدمية في مدينة مرجان الطبية ومستشفى الحلة، وبناء عدد من المراكز الصحية في المحافظة، وتنفيذ عدد من الخدمات البلدية وفقاً لحاجة المواطنين”.

وأضاف: “تمت المصادقة على مبلغ (17 مليار و390 مليون و182 الف دينار) لمحافظة المثنى محسوباً على التخصيصات السنوية المدرجة في جداول الموازنة الاستثمارية، لتبليط وإعادة تأهيل عدد من الطرق الرئيسة والفرعية في أقضية ونواحي المحافظة، وبناء 49 مدرسة بحسب حاجة المواطنين”.

وتابع: “تمت المصادقة على إطلاق صرف مبلغ (4 مليار و600 مليون دينار) لمحافظة ديالى محسوباً على التخصيصات السنوية للمشاريع المدرجة في جداول الموازنة الاستثمارية ضمن ستراتيجية التخفيف من الفقر، لتنفيذ مشروع إنشاء دور واطئة الكلفة في بعقوبة.

وإنشاء مراكز صحية في القرى، وتأهيل وتنفيذ شبكات كهرباء في المناطق الريفية، وتنفيذ مجمعات ماء في القرى والمناطق النائية، وتجهيز وتأهيل عدد من مجمعات الماء في المحافظة، وتنفيذ عدد من الخدمات البلدية بحسب حاجتها وأولويتها للمواطنين”.