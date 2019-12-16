نفط الهلال ترفع ملكيتها في دانة غاز

الصباح الجديد ـ وكالات:

كشفت شركة نفط الهلال الإماراتية امس الاثنين، عن سعيها الاستحواذ على حصة إضافية في شركة دانة غاز.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية أنها تستهدف من هذا الاستحواذ رفع نسبة ملكيتها في الشركة من 19.04 بالمائة إلى أكثر من 20 بالمائة.

يُشار إلى «نفط الهلال» حصلت على تصريح في أيلول العام الماضي بشراء أسهم في شركة دانة غاز باعتبارها جهة داخلية.

وتستهدف «نفط الهلال» من الحصول على التصريح منذ ذلك الحين استعادة بذلك ما كانت تمتلكه من حصة تزيد عن 20 بالمائة في دانة غاز عند تأسس الشركة بصفة نفط الهلال المساهم المؤسس الأكبر فيها، وذلك إثر التخفيض الذي نتج عن تحول حصص الصكوك القابلة للتحويل.

يُشار إلى دانة غاز حولت بالسنوات الماضية جزءاً كبيراً من الصكوك الصادرة عنها إلى أسهم زيادة رأسمالها ليرتفع من 6 مليارات سهم عند التأسيس في 2005 إلى نحو 6.99 مليار سهم حالياً.

ودانة غاز هي شركة قطاع خاص وعاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، وتأسست في ديسمبر من عام 2005، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

وتمتلك دانة غاز أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وإقليم كردستان العراق بمعدل إنتاج 67.6 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً.