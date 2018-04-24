انتخاب العراق عضواً بالمكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية إياس الساموك، أمس الثلاثاء، ان العراق انتخب عضوا بالمكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.

وقال الساموك في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه ان “العراق انتخب ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا عضواً من بين ثلاثة اعضاء في المكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية المكون من 15 عضواً”.

واضاف ” جرى هذا خلال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد العاشر الذي انعقد في القاهرة للفترة بين 22 إلى 24 من نيسان الحالي”.

وقد شارك وفد العراق في هذه الاجتماعات وخلالها قدم القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا دراسة استعراضية لعدد من الاحكام والقرارات التي اصدرتها المحكمة الاتحادية العليا في مجال حماية الحقوق والحريات السياسية والدينية والثقافية.

واثنى المستشار الامين العام للاتحاد على دور المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق، في معالجة الكثير من المواقف وفق الدستور. والتقى القاضي المحمود وعضو المحكمة الاتحادية العليا القاضي اكرم طه برؤساء واعضاء المحاكم والمجالس الدستورية العربية على هامش الاجتماعات وتم خلالها تبادل الخبرات في تطبيق الدساتير وكانت اللقاء مثمرا وفي صالح العراق، ويشد من التعاون العربي في المجال الدستوري.