ايسيسكو يدرج خمسة مواقع عراقية على لائحة التراث الاسلامي

بغداد – الصباح الجديد:

ادرجت الايسيسكو خلال انعقاد الاجتماع الاستثنائي للجنة التراث بالعالم الإسلامي التي اقيمت بالرباط في المملكة المغربية خمسة مواقع عراقية تراثية على لائحتها وهي

«قشلة بغداد والباب الوسطاني، وقبة السراي ودار الوالي وبيت خليل باشا، اضافة الى

متحف الزعيم عبدالكريم قاسم . اذ شارك العراق في هذا الاجتماع الذي تمخض عنه عدة نتائج كان أبرزها إدراج اكثر من ١٢٠ موقعاً على لائحة التراث الإسلامي الايسيسكو. اضافة الى اعتماد بوابة الايسيسكو الالكترونية للمعالم التاريخية و المواقع الآثرية في العالم الإسلامي،و دراسة موضوع تسجيل مواقع التراث الصناعي في دول الاعضاء على قائمة التراث في العالم الاسلامي،كما اعتمد الاجتماع على تسجيل الكعبة ،الحرم المكي، المسجد النبوي الشريف، المسجد الاقصى في لائحة الايسيسكو.

وقال الدكتور اياد كاظم ممثل العراق في لجنة التراث للعالم الاسلامي: «تم ادراج خمسة مواقع على لائحة الايسيسكو هي (قشلة بغداد، الباب الوسطاني، قبة السراي، دار الوالي، بيت خليل باشا – متحف الزعيم عبدالكريم قاسم)، إذ سبق للعراق ادراج أربعة مواقع في العام الماضي هي (جسر حربي الآثري، مدينة الكوفة التاريخية، المدرسة المستنصرية، القصر العباسي)».

وفي نهاية الإجتماع توجهت اللجنة بعبارات الشكر والتقدير الى الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للايسيسكو، على الجهود المتواصلة لتعزيز برامج المنظمة لحماية التراث الثقافي والطبيعي في العالم الإسلامي وتكوين الكفاءات ذات الصلة وتسجيل المزيد من المواقع التراثية وعناصر التراث الثقافي على قائمة التراث في العالم الإسلامي على وفق رؤية جديدة، وحرصه على تطوير عمل لجنة التراث في العالم الإسلامي، والمحافظة على دورية اجتماعاتها.

في حين دعت منظمة اليونسكو بجمهورية كولومبيا ، العراق في اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي لادراج ملفي الخدمة والضيافة بذكرى اربعينية الحسين (ع) والنخلة.

واعدت الخبيرة ايمان عبد الوهاب مسؤولة المنظمات الدولية في دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، والباحث في مركز كربلاء للدراسات والبحوث التابع للعتبة الحسينية المقدسة امير كامل، إذ سيقدمان ملفي الخدمة والضيافة في الزيارة الاربعينية لاستشهاد الامام الحسين (ع)، والنخلة ومناقشتهما في الاجتماعات لأجل التصويت عليهما وادراجهما على اللائحة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في اليونسكو ومناقشة العديد من المواضيع ذات العلاقات باتفاقية 2003 في مجال صون التراث الثقافي، فضلا عن ملفات الدول الاعضاء المرشحة للتسجيل على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في اليونسكو .

وقالت الخبيرة ايمان عبد الوهاب، ان «الملفين تم اعدادهما بشكل متميز من جميع الجوانب، إذ يشير ملف توفير الخدمة والضيافة في الزيارة الاربعينية لاستشهاد الامام الحسين (ع) الى الكرم العراقي للوافدين من جميع الدول العربية والإقليمية والدولية خلال زيارة مرقده الشريف في مدينة كربلاء المقدسة، وملف النخلة كتراث عربي مشترك بما يضمه من معارف ومهارات وتقاليد وممارسات، وقد شارك العراق بأعداد الملف مع العديد من الدول العربية وتحت اشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو)».

يذكر ان العراق وعبر دائرة العلاقات الثقافية العامة سبق وان احال ملفي الترشيح على اليونسكو اوائـل عام 2018.