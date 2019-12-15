  • الأحد , 15 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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المنافذ الحدودية تسجل 79 مخالفة لشهر تشرين الثاني الماضي

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بغداد – الصباح الجديد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، دائرة العمليات والخطط، قسم البحث والتحري، اليوم الأحد، عن مجمل المخالفات التي تم ضبطها في المنافذ الحدودية لشهر تشرين الثاني لعام 2019.وقالت الهيئة في بيان تلقته “الصباح الجديد “، إن “المخالفات بلغت بمجملها (79) مخالفة تحت عناوين عدة منها (9) مخالفات جمركية تضمنت تغير وصف البضاعة وانتهاء إجازة الاستيراد والتلاعب بالعلامة التجارية”.

وأضافت إنه “تم ضبط (17) محاولة تهريب المخدرات بأوزان مختلفة، والقاء القبض على (16) من المخالفين في تزوير الجوازات والصادرة بحقهم مذكرات إلقاء القبض ومخالفة قانون الإقامة”.

وتابعت “أما المخالفات المكتشفة من مقر هيئتنا (24) مخالفة و(8) دعوى جمركية محالة إلى مراكز الجمرك في المنافذ الحدودية تحت عناوين عدم صلاحية الاستهلاك ومطابقتها للمواصفات وعدم اكتمال الأوراق الرسمية كما تضمنت المخالفات موقف للمبعدين عدد (2) وموقف الأموال المهربة بلغت (3) حالات”.

وأشارت إلى إنه “قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات بحالتها إلى الجهات القضائية المختصة

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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