المنافذ الحدودية تسجل 79 مخالفة لشهر تشرين الثاني الماضي

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، دائرة العمليات والخطط، قسم البحث والتحري، اليوم الأحد، عن مجمل المخالفات التي تم ضبطها في المنافذ الحدودية لشهر تشرين الثاني لعام 2019.وقالت الهيئة في بيان تلقته “الصباح الجديد “، إن “المخالفات بلغت بمجملها (79) مخالفة تحت عناوين عدة منها (9) مخالفات جمركية تضمنت تغير وصف البضاعة وانتهاء إجازة الاستيراد والتلاعب بالعلامة التجارية”.

وأضافت إنه “تم ضبط (17) محاولة تهريب المخدرات بأوزان مختلفة، والقاء القبض على (16) من المخالفين في تزوير الجوازات والصادرة بحقهم مذكرات إلقاء القبض ومخالفة قانون الإقامة”.

وتابعت “أما المخالفات المكتشفة من مقر هيئتنا (24) مخالفة و(8) دعوى جمركية محالة إلى مراكز الجمرك في المنافذ الحدودية تحت عناوين عدم صلاحية الاستهلاك ومطابقتها للمواصفات وعدم اكتمال الأوراق الرسمية كما تضمنت المخالفات موقف للمبعدين عدد (2) وموقف الأموال المهربة بلغت (3) حالات”.

وأشارت إلى إنه “قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات بحالتها إلى الجهات القضائية المختصة