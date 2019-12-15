صدور أمـر قبـض بحـق عمـيد كليـة الحقــوق في جامعة الموصل السابق

بغداد – الصباح الجديد

كشفت هيأة النزاهة، عن صدور أمر قبض بحقِّ عميد كلية الحقوق في جامعة الموصل السابق؛ مبينة أن المتهم قام بمخالفة التعليمات وتجاوز الصلاحيات الممنوحة له.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أمر قبض بحقِّ المتهم وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لقيامه بمخالفة التعليمات وتسريب أسئلة امتحانات الدراسات العليا.

يُذكَرُ أن الهيأة أعلنت في الخامس من الشهر الحالي عن صدور أمر استقدام بحق المتهم وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لقيامه بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له وارتكابه أخطاءً إدارية أثناء أداء مهامه.