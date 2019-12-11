اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

الأسواق تحبس انفاسها قبل اقرار واشنطن سعر الفائدة

الصباح الجديد ـ وكالات :

وقعت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على اتفاق جديد بشأن التجارة، من المقرر أن يحل محل اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية «نافتا».

وتم التوصل إلى الاتفاق الجديد USMCA بعد أن أقر المفاوضون تعديلات على الاتفاق الأولي الذي أقر العام الماضي.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على «تويتر»: «اتفاق التجارة الأمريكي العظيم USMCA يبدو جيدا وستكون هذه أفضل وأهم صفقة تجارية في تاريخ الولايات المتحدة». وأشار إلى أن الاتفاق سيفيد «الجميع»، وخاصة المزارعين والصناعيين وقطاع الطاقة، وأضاف: «المهم أننا سننهي «نافتا» أسوأ صفقة تجارية لبلادنا.

من جهته، أعلن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، أن هذا الاتفاق سيكون نموذجا للصفقات التجارية الأخرى التي تعتزم الولايات المتحدة عقدها.

وكان ترامب قد أطلق إعادة النظر في اتفاقية «نافتا» خلال العام الأول من ولايته وكان استبدال «نافتا» باتفاق جديد من الوعود التي أطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية 2016.

يذكر أن اتفاقية «نافتا» تم توقيعها عام 1994، وتشمل تعاملات تجارية قيمتها زهاء 1.2 تريليون دولار في أميركا الشمالية.

ويشير مؤيدو الاتفاقية إلى أنها أتاحت للولايات المتحدة 12 مليون فرصة عمل وكانت تغطي نحو ثلث الصادرات الزراعية الأمريكية.

في السياق، لم يطرأ تغير يُذكر على الذهب، أمس الأربعاء، وسط هدوء في نشاط السوق بشكل عام قبل بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة الاقتصادية واقتراب موعد فرض رسوم جمركية على سلع صينية وبيان سعر الفائدة، بينما حوم البلاديوم قرب المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة.

وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1463.20 دولار للأوقية (الأونصة. وهبط الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1467.40 دولار.

ويصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي بيانا بشأن اجتماعه المتعلق بالسياسات لشهر كانون الأول في وقت لاحق.

وبالرغم من أنه من المتوقع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير، فإن المستثمرين يتطلعون للتعرف على نظرته المستقبلية للاقتصاد الذي تضرر بشكل أساسي جراء الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

وعلى الجانب التجاري، لا يزال الحذر ينتاب المستثمرين في الوقت الذي يتعين فيه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيفرض رسوما على سلع استهلاكية واردة من الصين بقيمة 160 مليار دولار تقريبا قبل أسابيع من احتفالات عيد الميلاد.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن المفاوضين التجاريين من الجانبين يعتزمون تأجيل الرسوم المقرر فرضها الشهر الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.2% إلى 1899.67 دولار للأوقية بعدما تجاوز مستوى مهما عند 1900 دولار للأوقية لأول مرة الثلاثاء.

ودعمت مشتريات للمضاربة وإغلاق منجم في جنوب أفريقيا المنتج الرئيس للمعدن النفيس أسعار البلاديوم التي من المتوقع أن تواصل الارتفاع على المدى الأطول، بحسب متعامل في شركة التجزئة توكوريكي هونتن ومقرها اليابان.

ويتوقف العمل بمناجم في جنوب أفريقيا بعد أكبر انقطاع للكهرباء، فيما يزيد على عقد، ما اضطر عددا من أكبر الشركات لخفض الإنتاج.

كما دعمت الأنباء أسعار البلاتين التي ارتفعت 3% في الجلسة السابقة، وهي أكبر نسبة منذ بداية أيلول الماضي على الأقل.

واليوم نزل البلاتين 0.3% إلى 918.88 دولار للأوقية، وفقدت الفضة 0.3%، إذ انخفضت إلى 16.60 دولار للأوقية.