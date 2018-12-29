موراي يرفض الاعتزال ويتطلع للمنافسة من جديد

العواصم ـ وكالات:

أعرب البريطاني أندي موراي، عن عدم شعوره بالندم لعدم اعتزال التنس، وذلك بعد غيابه عن الملاعب لقرابة الـ11 شهرًا.ويشارك أندي هذا الأسبوع في بطولة بريزبن، والتي سبق أن توج بلقبها من قبل، عامي 2012 و2013، ولكنه يدخلها هذا العام، وهو في التصنيف 256 عالميًا.. وعن الاعتزال، قال موراي، حسبما نقل موقع رابطة محترفي التنس، أول أمس: “أرغب في ترك اللعبة بشروطي الخاصة”.

وأضاف: “إذا كنت قررت التوقف عن اللعب منذ 6 أشهر، بعدما فشلت في العودة للمستوى الذي يسمح لي بالتنافس مرة أخرى، كنت سأشعر حينها بالندم، ولكني أرغب في منح نفسي فرصة جديدة للعودة لمستوى الذي يسعدني”.

وتابع: “أعلم جيدًا أنه بإمكاني المنافسة من جديد في أعلى المستويات، ولكن أحتاج إلى دعم نفسي جيد، وهذا هو التحدي المقبل، خاصة أن هناك بعض الأمور التي أرغب في تحقيقها”.

يذكر أن موراي يشارك في بطولة بريزبن، بجانب الإسباني رافائيل نادال والياباني كي نيشيكوري، وحامل اللقب الأسترالي نيك كيريوس.

إلى ذلك، خسر الإسباني رافائيل نادال، أولى مبارياته في الموسم الجديد، أمام الجنوب إفريقي كيفن أندرسون، وذلك في نصف نهائي بطولة مبادلة الاستعراضية المقامة في أبو ظبي.

وتمكن أندرسون من حسم اللقاء بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع (4-6) و(6-3) و(6-4).ويواجه أندرسون غدًا، في المباراة النهائية، الفائز من مباراة نصف النهائي الآخر، والتي ستجمع بين نوفاك ديوكوفيتش وكاران خاشانوف.. وبدوره ينتظر نادال الخاسر من مباراة ديوكوفيتش، لمواجهته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

من جانب اخر، أعربت الأمريكية سيرينا وليامز، عن رغبتها في التركيز على الأهداف الكبرى، وذلك بعد خوضها أول مباراة لها، عقب خسارتها نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أمام اليابانية نعومي أوساكا.وخسرت سيرينا ، أمام شقيقتها فينوس وليامز، في بطولة مبادلة الاستعراضية بأبو ظبي.

ورفضت سيرينا، الحديث عن نهائي أمريكا المفتوحة قائلة “لا أتفادى الحديث عن أي شيء، ولكني لا أملك الوقت، سبق وتحدثت عن تلك المباراة وتحدث عنها الكثيرون لعدة أشهر، أرى أنه من الأفضل الآن التركيز على الأهداف الكبرى”.