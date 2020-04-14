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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الصحة النيابية: البلاد تقترب من القضاء على البؤر الوبائية لكورونا

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

افاد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي، امس الثلاثاء، باقتراب البلاد من السيطرة التامة على فيروس كورونا في عمومها ، مبينا ان العراق توجه من مرحلة الفحص الى مرحلة القضاء على البؤر الفيروسية .

وقال خلاطي في تصريح إن “ العراق يقترب حاليا من السيطرة بشكل تام على فيروس كورونا بعد تسجيله حالات شفاء لعدة ايام اكثر من حالات الاصابات”.

واضاف ان “الجهات الصحية تحولت من مرحلة الفحص الى مرحلة القضاء على البؤر الفيروسية في عموم البلاد والكشف عن الحالات قبل ملامستها عدد اكبر من المواطنين”.

وأوضح خلاطي، أن “النجف الاشرف والبصرة شهدتا انتهاء اهم البؤر الفيروسية في قضاء المدينة والمشخاب بعد قيام الجهات الصحية في عزل جميع الملامسين والفحص داخل المدن”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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