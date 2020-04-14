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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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برلماني: الكتل السياسية لن تغادر المحاصصة وتبحث عن مصالحها في الحكومة الجديدة

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

افاد النائب اسعد المرشدي امس الثلاثاء، بان الكتل السياسية لن تغادر المحاصصة التي بنيت عليها منذ 2003 حيث تبحث عن مصالحها في الحكومة الجديدة، لافتا الى ان تلك الكتل تخشى الشخصيات المستقلة في سدة الحكم.

وقال المرشدي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “مصطفى الكاظمي ومن قبله الكثير من المرشحين تشعر الكتل السياسية ان له نوعا من الاستقلالية والشجاعة لمقاومة طلباتها وفرض هيمنتها عليه”.

واضاف ان “اجماع الكتل السياسية على الكاظمي، اجماع مصالح وستكون الايام القليلة المقبلة برهانا على ان تلك الكتل لايمكنها ان تفارق المحاصصة، ولاتغادر هذه المنظومة منذ تأسيس النظام السياسي الجديد في العراق”.

وبين ان “منصب رئيس الوزراء سياسي يتعامل مع الداخل والخارج ويجب ان يتم وضع شخصية لها اطلاع بالمجتمع الدولي وسياسته وعلى دراية بالاوضاع الاقليمية والدولية على حد سواء”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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