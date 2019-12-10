تراجع في أسواق المال والأسهم العالمية

مع اقتراب موعد تطبيق رسوم جمركية أميركية على الصين

الصباح الجديد ـ وكالات:

مع اقتراب الموعد النهائي لبدء جولة جديد من الرسوم الجمركية الأميركية على واردات من الصين في ضوء تعليقات إيجابية من واشنطن وبكين بشأن تقدم محادثات التجارة، تراجعت الأسهم الأوروبية وانخفض الذهب في المعاملات الفورية مع انخفاض المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وتراجعت الأسهم الأوروبية لليوم الثاني على التوالي، أمس الثلاثاء، في الوقت الذي يحجم فيه المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة في أسبوع مزدحم بالمناسبات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك موعد نهائي لتطبيق رسوم جمركية قد تفاقم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وفي حالة فشل أكبر اقتصادين في العالم في التوصل إلى اتفاق تجاري قريبا، فإن الجولة المقبلة من الرسوم الجمركية الأميركية على واردات صينية ستدخل حيز النفاذ في 15 كانون الأول.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، إذ ساد الحذر أيضا قبيل انتخابات عامة في بريطانيا واجتماعات لبنوك مركزية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو هذا الأسبوع.

وقاد المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة الخسائر بين المؤشرات المناظرة في المنطقة، بينما تراجع قطاعا التعدين والسيارات.

في حين، انخفض المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس أيضاً، وأغلق نيكي منخفضا 0.08 في المئة ليصل إلى 23410.19 نقطة.

‭‭‭ ‬‬‬وقبل فرض رسوم جمركية جديدة على واردات صينية بقيمة 156 مليار دولار في الخامس عشر من الشهر الجاري، تبنت كل من الصين والولايات المتحدة نبرة تصالحية.‬‬‬

كما يركز عدد من المتعاملين على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الذي يبدأ يوم الثلاثاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع 69 سهما على المؤشر نيكي في حين انخفض 152 سهما.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 في المئة مسجلا 1720.77 نقطة.

وتحرك الذهب في نطاق محدود، أمس الثلاثاء، قبيل اجتماع يستمر يومين لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن تحديد أسعار الفائدة، بينما يترقب المستثمرون وضوحا بشأن ما إذا كانت الجولة المقبلة من الرسوم الجمركية الأميركية على سلع صينية ستُطبق في مطلع الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1461.10 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1465.60 دولار للأوقية.

واستخدمت الولايات المتحدة والصين نبرة تصالحية إذ عبرت بكين عن أملها في إبرام اتفاق في أقرب وقت ممكن بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعمل مع الصين على إبرام اتفاق قبيل تطبيق رسوم جمركية جديدة على واردات صينية قيمتها 156 مليار دولار في 15 كانون الأول الجاري.