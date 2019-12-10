مصر تعمل على زيادة إنتاج النفط لتلبية الاستهلاك المحلي

الصباح الجديد ـ وكالات:

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إن العمل جار في الوقت الراهن على زيادة إنتاج النفط الخام، بهدف ردم الفجوة وتلبية حاجة الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية.

وذكر أن هذا الهدف سيتحقق من خلال «تطوير النظم والإجراءات وطرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية لاكتشاف المكامن البترولية لزيادة الإنتاج، أسوة بما تم إنجازه في مجال الغاز الطبيعي من نجاحات كبيرة أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير».

وأكد الملا، خلال كلمته في المؤتمر الفني لتحسين كفاءة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج تحت رعاية برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول المصري، الذي نظمته «ايجيبت أويل أند جاز»، على أهمية العمل على زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة إذ تمتلك مصر عدة مواقع متميزة بالصحراء الغربية وخليج السويس، لا تزال تتمتع بثروات هيدروكربونية تقليدية وغير تقليدية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والخبرات المتنوعة للشركات الأجنبية بجانب الخبرات المصرية.

وشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين شركات قطاع البترول والشركات العالمية العاملة في مصر والقطاع الخاص لتحسين كفاءة العمليات والعمل على زيادة القيمة المضافة لمختلف أنشطة صناعة البترول.