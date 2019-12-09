  • الإثنين , 9 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • النائب عبد الله الخربيط يطالب بإختيار مرأة لرئاسة الوزراء

النائب عبد الله الخربيط يطالب بإختيار مرأة لرئاسة الوزراء

شؤون عراقية
0 تعليق
78 views

بغداد – الصباح الجديد:
يرى عضو مجلس النواب عن تحالف القوى، عبد الله الخربيط، أن من المهم إختيار امرأة لرئاسة الوزراء شريطة أن تكون مستقلة.
وقال الخربيط في تصريح صحفي، إن “أهم ما ينبغي التفكير فيه الآن هو أن نختار امرأة، وليس رجلاً للمرحلة المقبلة، شريطة أن تكون مستقلة عن أي نشاط سياسي سابق أو لاحق”، مبيناً أنه “في الوقت الذي نجد فيه صعوبة باختيار رئيس وزراء مستقل من بين الرجال، فإننا يمكن أن نجد سيدة مستقلة ذات كفاءة في الوقت نفسه”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة