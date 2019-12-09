النائب عبد الله الخربيط يطالب بإختيار مرأة لرئاسة الوزراء

بغداد – الصباح الجديد:

يرى عضو مجلس النواب عن تحالف القوى، عبد الله الخربيط، أن من المهم إختيار امرأة لرئاسة الوزراء شريطة أن تكون مستقلة.

وقال الخربيط في تصريح صحفي، إن “أهم ما ينبغي التفكير فيه الآن هو أن نختار امرأة، وليس رجلاً للمرحلة المقبلة، شريطة أن تكون مستقلة عن أي نشاط سياسي سابق أو لاحق”، مبيناً أنه “في الوقت الذي نجد فيه صعوبة باختيار رئيس وزراء مستقل من بين الرجال، فإننا يمكن أن نجد سيدة مستقلة ذات كفاءة في الوقت نفسه”.