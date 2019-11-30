عبد المهدي يدعو اعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم لحين تشكيل حكومة جديدة

بغداد – الصباح الجديد

دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، أعضاء حكومته الى مواصلة عملهم لحين تشكيل حكومة جديدة.

وذكر بيان عن مكتب عبد المهدي تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أن “مجلس الوزراء، عقد صباح اليوم السبت، جلسة استثنائية دعا اليها رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالة سيادته والحكومة وتقديمها الى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الامور اليومية وفق الدستور”.

وأكد عبد المهدي، بحسب البيان، على “مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وان تحقيق مصالح الشعب هدف يهون امامه كل شيء ، مبينا ان الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الاراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل”، داعيا مجلس النواب الى “إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، كما دعا اعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة”.

وأوضح البيان، أن “رئيس مجلس الوزراء، استعرض الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة والتحديات التي واجهتها والانجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية”.

وبين أن “مجلس الوزراء، صوت في ختام الجلسة الاستثنائية على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء”.