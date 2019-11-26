مصر توفر اكثر من 100 الف فرصة عمل داخل البلاد

الصباح الجديد ـ وكالات:

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفيرها 100 ألف و577 فرصة عمل داخل البلاد، وبلغ إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج للمرة الأولى 109 آلاف و570 فرصة عمل، وذلك خلال 3 أشهر.

وأوضح وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن النشرة الربع سنوية التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أظهرت أن المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة خلال الربع الثاني (أبريل – يونيو) 2019 ، بلغ نحو 258 ألفا و539 مسجلا.

وقال على وفق ما نشر حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك، إن عدد المعينين من خلال النشرة القومية ومكاتب التشغيل بلغ نحو 100 ألف و577 فرصة ، منها 71 ألفا و521 من حملة المؤهلات، و27 ألفا و146من غير حملة المؤهلات، 1910 من ذوي الاحتياجـات الخاصة .