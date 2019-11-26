الاحتفال بمرور 25 عاماً على مناصرة حقوق المرأة

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يُعد إعلان ومنهاج عمل بيجين لعام 1995 أكبر رؤية لأجندة لتمكين النساء والفتيات في كل مكان. وتم تطوير منهاج عمل بيجين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين، الصين والمعروف باسم أكبر تجمع على الإطلاق لمناصري المساواة بين الجنسين – من جانب 189 حكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات استراتيجية جريئة في 12 مجالاً من مجالات الاهتمام المهمة : الفقر والتعليم والتدريب والصحة والعنف والنزاع المسلح والاقتصاد والسلطة وصنع القرار والآليات المؤسسية وحقوق الإنسان والإعلام والبيئة والبنات.

وبحلول عام 2020 سيكون مر 25 عامًا منذ أن حدد منهاج عمل بيجين كيفية إزالة الحواجز النظامية التي تعوق النساء عن المشاركة المتساوية في جميع مجالات الحياة، سواء في القطاع العام أو الخاص.

وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، إلا أن التغيير الحقيقي كان بطيئًا للغاية بالنسبة لغالبية النساء والفتيات في العالم، فاليوم، لا يمكن لبلد واحد أن يدعي أنه حقق المساواة بين الجنسين. ما تزال المرأة مقدرة بأقل من قيمتها وتستمر في العمل أكثر وتكسب أقل ولديها خيارات أقل وتجربة أشكال متعددة من العنف في المنزل وفي الأماكن العامة نتيجة للعقبات المتعددة من دون تغيير في القوانين وفي الثقافة. تقف هيئة الأمم المتحدة للمرأة في قلب حشد الحكومات والمجتمع المدني للوفاء بوعود منهاج عمل بيجين لكل المجتمعات. ففي كل خطوة تأخذها، تلتزم بجعل المساواة بين الجنسين حقيقة واقعة لجميع النساء والفتيات اللائي تعرضن تاريخيًا للتهميش وانتظرن فترة طويلة بما فيه الكفاية. فهذه رؤية لعالم أكثر ازدهارًا وسلامًا ونزاهة وأفضل في نهاية المطاف لكل من النساء والرجال على حد سواء.

يبدأ جيل المساواة

في عالم اليوم، تتحدث النساء والرجال والفتيات والفتيان في جميع أنحاء العالم عن أنفسهم وعن أولئك الذين تعرضوا للإسكات والوصم والفضيحة لفترة طويلة جدًا. كثير منهم من جيل جديد يغتنمون الفرصة لإعادة تصور الاقتصادات والمجتمعات والأنظمة السياسية حتى تتمسك بحقوق الإنسان وتحقق المساواة بين الجنسين، وألا يتخلف أحد عن ركب التنمية. تجمع هيئة الأمم المتحدة للمرأة الأجيال القادمة من الناشطات في مجال حقوق المرأة مع دعاة ومناصرى المساواة بين الجنسين الذين لعبوا دورًا فعا لً في إنشاء منهاج عمل بيجين منذ أكثر من عقدين. فمعًا، يمكن لصناع التغيير من جميع الأعمار والأجناس معالجة الأعمال غير المكتملة المتمثلة في تمكين المرأة من خلال حملة جديدة رائدة متعددة الأجيال «جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة من أجل مستقبل متساو».

تطلب حملة «جيل المساواة» المساواة في الأجر وتقاسم الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي بالتساوي ووضع حد للتحرش الجنسي وجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وخدمات الرعاية الصحية التي تستجيب لاحتياجاتهن ومشاركتهن على قدم المساواة في الحياة السياسية و صنع القرار في جميع مجالات الحياة.

في عام 1995، التقى أكثر من 17000 ممثل وممثلة من 189 دولة في بيجين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة وأسفر الاجتماع التاريخي عن اعتماد ،بالإجماع، لإعلان ومنهاج عمل بيجين؛ أجندة تعتبر «شرعة الحقوق» للمرأة. فبعد مرور25 عامًا من بيجين، تجتمع الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والمدافعون والمدافعات عن حقوق المرأة من جميع أنحاء العالم لاستعراض تنفيذ جدول الأعمال. ستركز نشرتنا الإخبارية على الأفراد والمؤسسات التي تقود هذه العملية العالمية في منطقة الدول العربية.

سلسلة من اللحظات الفارقة

يُعد الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس منهاج عمل بيجين في عام نقطة تجمع للإصرار على تحقيق حقوق الإنسان 2020 لجميع النساء والفتيات وسيتم تنظيمها كحشد عالمي.

على مدار العام، ستقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالبناء على لحظات أخرى في حركة حقوق المرأة في القرن الحادي والعشرين:

الذكرى العشرون لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن،

الذكرى العاشرة لتأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة كنصير عالمي لتمكين النساء والفتيات،الذكرى الخامسة لأهداف التنمية المستدامة العالمية.