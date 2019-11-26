قبلة الموت الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير نوفمبر 26th, 2019 0 تعليق 153 views العراق.. مسؤولية اخلاقية منظمة الصحة العالمية العنف ضد النساء والفتيات انتهاك خطير لحقوق الانسان نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة نفط ميسان: انتاج الحقول وصل الى 650 ألف برميل يوميا نوفمبر 27th, 2019 رئيس الوزراء العراقي: إطلاق سراح 2500 موقوفا من المتظاهرين نوفمبر 27th, 2019 محمد قاسم يقود أسود الرافدين لخطف أول 3 نقاط على حساب العنابي نوفمبر 26th, 2019 يونس محمود ضمن قائمة سفراء مونديال قطر 2022 نوفمبر 26th, 2019 اليوم.. عمان تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب الخليجي بمواجهة البحرين نوفمبر 26th, 2019 اقتصاديون: مزاد البنك المركزي للعملة يؤمن 15 مليار دولار لجيوب المتنفذين وغسيل الأموال نوفمبر 26th, 2019 نائبة بالنصر: سياسيون فاسدون يحاولون ركوب موجة التظاهرات نوفمبر 26th, 2019 القوى العراقية: مستمرون بمقاطعة البرلمان لحين إلغاء الاجتثاث وتعديل العفو نوفمبر 26th, 2019 قطر والكويت تنضمان الى التحالف البحري بقيادة أميركا والأخيرة تنفي الموافقة على مبادرة روحاني “هرمز السلام” نوفمبر 26th, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.