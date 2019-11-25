سائرون ترفض قانون الانتخابات الجديد: لا يغير شيئا في المعادلة السياسية

بغداد – الصباح الجديد:

أعلن عضو مجلس النواب، عن كتلة سائرون، صادق السليطي، أمس الإثنين (25 تشرين الثاني 2019) رفض كتلته لقانون الانتخابات البرلمانية المرسل من قبل الحكومة.

وقال السليطي، في بيان، ان “قانون الانتخابات الذي ارسلته الحكومة تضمن تخصيص نسبة 50% للتمثيل النسبي لقوائم الأحزاب كما جرى في الانتخابات السابقة والتي تسمح بفوز مرشحي الاحزاب بمقاعد البرلمان وترك النسبة الباقية للمرشحين الذين يفوزون بأعلى الأصوات”.

ورأى أن “هذا القانون لا يمكن ان يغير شيء من المعادلة السياسية التي اوصلت العراق الى ما هو عليه الآن”.

واوضح ان “الكتلة تطالب بإقرار قانون انتخابات مجلس النواب تكون المقاعد مخصصة فيه لمن يحصل على أعلى الاصوات بدائرته الانتخابية، حيث نرى بأن التمثيل الحقيقي لإرادة الناخبين يتمثل بهذا القانون”.



وكان النائب عن كتلة سائرون غايب العميري، رأى أول أمس الاحد (24 تشرين الثاني 2019)، ان الانتخاب الفردي ذي الدوائر المتعددة هو الحل الأهم للازمة، فيما أشار الى أن “الأحزاب” لن تمرر قانون الانتخابات الجديد.

وقال العميري: “بمجرد ان يشرع قانون انتخابات منصف تعود الحياة لطبيعتها وكل شيء سيصحح، فاستقرار العراق وانتهاء الازمة مرهون بقانون انتخابات عادل ومنصف”.

وأضاف، “نحن ككتلة سائرون نرى ان الانتخاب الفردي ذي الدوائر المتعددة هو الحل الأهم للازمة”، مشيرا الى أنه “اذا اقر قانون الانتخابات 100% ودوائر متعددة سيتغير العراق بفترة قليلة، كما أن هذا القانون سيقلل من تمثيل الاحزاب في البرلمان”.

وأكد العميري، “انا على يقين أن الأحزاب لن تمرر قانون انتخابات عادل ومنصف”، منوها الى أن “هذه الاحزاب فشلت في ادارة البلد على مدار السنوات الطويلة، حتى انها صار بينها انشقاقات كثيرة لمجرد الاختلاف على رئاسة القائمة”.