لقاء فيدرر وزفيريف يحطم الرقم القياسي جماهيرياً

العواصم ـ وكالات:

حققت مباراة روجر فيدرر الاستعراضية في مكسيكو سيتي التي هزم فيها الألماني ألكسندر زفيريف 6-3 و4-6 و6-2 الليلة الماضية، رقما قياسيا في الحضور الجماهيري لمباريات التنس بلغ 42517 متفرجا. وذكرت شبكة «ئي.إس.بي.إن» التلفزيونية أن المباراة بذلك حطمت الرقم القياسي السابق الذي استمر حوالي عقد كامل وبلغ 35681 متفرجا في مباراة استعراضية بين كيم كليسترز وسيرينا وليامز في بلجيكا عام 2010.

وقبل مباراة اول امس، أعلن فيدرر نيته تسجيل رقم قياسي جديد في الحضور الجماهيري عندما يواجه رافائيل نادال في لقاء استعراضي بجنوب إفريقيا فيشباط.وستقام المواجهة بستاد كيب تاون الذي تبلغ سعته 55 ألف متفرج.وقبل هذا اللقاء ستقام مباراة زوجي بين فيدرر وبيل جيتس مؤسس مايكروسوفت ضد نادال والممثل الكوميدي الجنوب إفريقي تريفور نواه.