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  • 10 لاعبين عرب يتنافسون على الكرة الذهبية في إفريقيا

10 لاعبين عرب يتنافسون على الكرة الذهبية في إفريقيا

رياضة
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العواصم ـ وكالات:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أمس، قائمة تضم 30 لاعبًا مرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب في القارة السمراء عن عام 2019.وضمت القائمة 10 لاعبين عرب من بينهم رباعي الجزائر وثنائي مصري وثنائي تونسي وثنائي مغربي.
وتضم القائمة الرباعي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان الإيطالي، رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، يوسف البلايلي جناح الأهلي السعودي وبغداد بونجاح مهاجم السد القطري. وشملت القائمة الثنائي المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني وحكيم زياش صانع ألعاب أياكس الهولندي والثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي والثنائي التونسي طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي التونسي وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك المصري.
وضمت أيضًا النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي ومواطنه كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي وإدريسا جايي لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال الإنجليزي.
ويتواجد بالقائمة أندريه أونانا الحارس الكاميروني نجم أياكس الهولندي والملجاشي كارلوس والحارس الأوغندي دينيس أونيانجو والكاميروني إريك موتينج والتوجولي لابا كودجو والغاني جوردان أيو والتنزاني مبوانا ساماتا والمالي موسى ماريجا والغيني نابي كيتا والإيفواري نيكولاس بيبي والجنوب أفريقي بيرسي تاو.وضمت القائمة النيجيري أوديون إيجالو هداف أمم أفريقيا وويلفريد نديدي وفيكتور أوسيمين بجانب الإيفواري ويلفرييد زاها والغاني توماس بارتي.
وكان النجم المصري محمد صلاح قد فاز بلقب أفضل لاعب في آخر عامين بالقارة السمراء متفوقًا على السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير أوباميانج.ويقام حفل تسليم جوائز الكاف في مدينة الغردقة بمصر يوم 7 كانون الثاني المقبل.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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