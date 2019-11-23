نائب: قانون الانتخابات المعدل (يغتصب) حق المتظاهرين والمقترعين

بغداد – الصباح الجديد:

اعتبر الامين العام لكتلة النهج الوطني النيابية، عبد الحسين الموسوي، أمس السبت، ان مقترح توزيع 50% من المقاعد النيابية على الكتل السياسية ضمن قانون الانتخابات، “اغتصاب” لحق المتظاهرين والناخبين.

وقال الموسوي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب ان “المطالبة بتعديل قانون الانتخابات بالشكل الذي يسمح بفوز الاعلى أصواتاً بغض النظر عن القوائم، فيه انصاف للشارع ومطالبهم الحقة وخارطة طريق فعلية لتغير الواقع والإتيان بنخبة سياسية جديدة تتطلع لإحداث تحول فعلي بتوجيهات الحكومة القادمة بما يخدم حاضر البلد ومستقبله”. واضاف “من الحيف المضي بما أُرسل من قانون لمجلس النواب كونه يمنح نصف المقاعد للكيانات والقوائم الحزبية كما حصل في التجارب السابقة”.



الى جانب بحث التطورات التي يشهدها العراق وجهود الحكومة وإجراءاتها الإصلاحية استجابة لمطالب المتظاهرين”.

وكان وصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى البلاد في زيارة مفاجئة وغير معلنة.

وهذه هي الزيارة الأولى لبنس إلى العراق، والأولى لمسؤول أميركي على هذا المستوى منذ زيارة الرئيس دونالد ترامب القاعدة نفسها في أواخر ديسمبر 2018 لساعات فقط، ما أثار جدلا لعدم لقائه أي مسؤول عراقي.