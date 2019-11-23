نائب الرئيس الأميركي يصل بغداد ومكتب رئيس الوزراء: الزيارة متفق عليها

بغداد – الصباح الجديد:

أكد مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، امس السبت، أن زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى البلاد متفق عليها مع بغداد.

وذكر بيان للمكتب اطلعت عليه الصباح الجديد، أن ” نائب الرئيس الأميركي قام بزيارة متفق عليها الى العراق، تفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد العراقية، في اطار التحالف الدولي الذي يقوم بدعم القوات العراقية في محاربة داعش”.

وأضاف البيان “من المتفق عليه ان يقوم بزيارة اربيل أيضا، وقد جرى اتصال هاتفي اليوم السبت بحدود الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ونائب الرئيس الامريكي، تناول تعزيز العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك ..



واشار الى ان “المشاركة الجماهيرية في الانتخابات الاخيرة كانت 20% من إجمالي عدد من يحق لهم الاقتراع،‎ ولو تنزلنا وقلنا انها كانت لجمهور الجهات السياسية مع ان البعض منها كانت لمن اجبر على الانتخاب لحصر الخيارات بذلك القانون البائس”.وتابع الموسوي بأن “منح نصف المقاعد النيابية في هذا القانون للنظام النسبي بفوز القوائم هو مجافاة للحقيقة واغتصاب لحق الناس والمتظاهرين فضلاً عن ان الفائز بقانون الاعلى أصواتاً لن يكون مرتهناً بتوجهات الكتل السياسية التي رشحته بل سيكون متطلعاً لإرضاء الجمهور الذي اوصله لقبة البرلمان وهنا ستكون بداية الخلاص من عوالق المرحلة السابقة وآثارها”.