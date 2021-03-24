شؤون الاقاليم تنجز مجلدها الخامس لارشيفها الصحفي المنشور ٢٠٢٠( تحدي كورونا)

محاضرة إلكترونية لموهبة صلاح الدين

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

بحضور المدير العام لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة طالب جابر مسلم و مسؤولي الدائرة ومدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي د.موفق عبد الوهاب ، احتفت شعبة الاعلام في قسم الموهبة الرياضية في الدائرة، بإنجاز المجلد الخامس لارشيف الموهبة الرياضية في الصحافة العراقية لعام ٢٠٢٠، وقد اسمته مجلد ( تحدي كورونا ) ، حيث يضم التقارير الاخبارية الخاصة بأنشطة دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات ، و مراكز الموهبة والمنشآت الرياضية في بغداد والمحافظات ، المنشورة على الصفحات الرياضية في الصحف العراقية ، وقد سجل كبار المسؤولين الحاضرين ، كلماتهم التذكارية بالمناسبة على المجلد الخامس .هذا وقد دابت الشعبة – في السنوات الماضية – على إقامة هذا الاحتفال السنوي الذي يوثق التاريخ الصحفي المنشور للدائرة.

من جانب اخر، اقام قسم الموهبة الرياضية في صلاح الدين ، التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة، محاضرة إلكترونية عبر برنامج ZOOM ، بعنوان ( البيئة الملائمة لتحسين وتطوير الاداء للمواهب الرياضية ) ، قدمها المحاضر علي لفته حمد ، تطرقت الى محاور عدة منها :

ماهية وخصائص البيئة الرياضية الملائمة وتلك المثالية، وكيفية توفيرها لمراكز رعاية الموهبة الرياضية ، والعوامل المؤثرة في بيئة العمل الرياضي ، بما يخدم خطط التطوير وتحسين الاداء الرياضي ، هذا وقد شارك في المحاضرة أكثر من ٥٠ مدربا ، من جميع اقسام الموهبة الرياضية في المحافظات.

وعزمت اقسام الموهبة الرياضية في بغداد والمحافظات، التابعة لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة، الشروع بخطة الطوارئ للانشطة التدريبية، تنفيذا لقرارات خلية الازمة المتخذة لمكافحة جائحة كورونا ، حيث ستقام الوحدات التدريبية لمراكز الالعاب (عبر المنصات الالكترونية) ، فضلا عن اقامة الورش والمحاضرات .

باكورة هذه الانشطة محاضرة تدريبية يقيمها قسم الموهبة الرياضية في صلاح الدين ، ستتناول ( توفير البيئة الملائمة لتطوير المواهب وتحسين الاداء الرياضي عبر المنصات الالكترونية ) ، بمشاركة ثلاثة مدربين من كل محافظة.

هذا وأعلنت دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة إيقاف الوحدات التدريبية للاعبي المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية ؛ تطبيقا للإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتشار فايروس كورونا ، فضلا عن منح الفرصة للطلبة في التهيؤ لامتحانات نصف السنة الدراسية للموسم الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وقال مدير قسم الموهبة الرياضية عامر طالب أن دوام الموظفين في الوجبة المسائية سيستمر ويكون ليومي الاثنين والاربعاء نظرا لظروف الحظر الجزئي وتعليمات اللجنة العليا للسلامة الوطنية.

إلى ذلك، حددت دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة دوام موظفيها في الوجبة المسائية , بحسب توجيهات المدير العام للدائرة طالب جابر مسلم، و وفقا لقرارات خلية الأزمة لمحاربة انتشار فايروس كورونا.

مدير قسم الموهبة الرياضية عامر طالب التقى موظفي الوجبة المسائية و جرى تقسيمهم إلى وجبتين الأولى يومي الاثنين والاربعاء والثانية يومي الثلاثاء والخميس.وشدد طالب على مراعاة الجانب الصحي والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين.

كما تواصل الملاكات العاملة الاخرى في الدائرة اهتمامها بتأهيل الانارة ومتابعة الجوانب الصحية والعمل على تهيئة افضل الاجواء تحسبا لاعادة استئناف الوحدات التدريبية بعد اداء اللاعبين لامتحانات نصف السنة للموسم الدراسي الحالي 2020/2021.