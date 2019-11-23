الهاتف الذكي والكتاب الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير نوفمبر 23rd, 2019 0 تعليق 345 views مرجعية روحية ! منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها للنمو في عام 2020 نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة سائرون: مستمرون باستجواب عبد المهدي وموقفنا مازال ثابتاً في محاسبته نوفمبر 25th, 2019 استشهاد 11 واصابة 289 متظاهرا خلال أربعة أيام في بغداد والبصرة وذي قار نوفمبر 25th, 2019 “قرصنة موقع مكافحة الإرهاب” وطالب شغاتي ينفي حصول “انقلاب عسكري” نوفمبر 25th, 2019 العراق يخسر 40 ترليون دينار سنويا جراء سوء الإدارة في وزارتي النفط والكهرباء نوفمبر 25th, 2019 سائرون ترفض قانون الانتخابات الجديد: لا يغير شيئا في المعادلة السياسية نوفمبر 25th, 2019 التغيير النيابية تدين قرار هيئة الاعلام والاتصالات بغلق بعض وسائل الاعلام نوفمبر 25th, 2019 عبد المهدي: مشروع شبكات النقل سيسهم بتحسين إيصال الكهرباء لأربعة ملايين منزل نوفمبر 25th, 2019 بلومبرغ يعلن رسميا ترشّحه للرئاسة الأميركية لـ”يهزم ترامب” ويعيد بناء بلاده نوفمبر 25th, 2019 مندسون هم الذين ينفذون التخريب وحرق المباني والاحتكاك بقوات الأمن نوفمبر 25th, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.