الوطني يفوز على فلسطين بهدف همام طارق

المباراة تؤكد جاهزية أسود الرافدين لنهائيات أمم آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

خاض منتخبنا الوطني، مباراة ودية مهمة أول أمس أمام نظيره الفلسطيني، ونجح في تحقيق الفوز بهدف نظيف، في إطار استعداداتهما لنهائيات كأس آسيا التي تنطلق يوم 5 كانون الثاني المقبل في الإمارات.وكشفت تلك الودية، عن جاهزية منتخب العراق بقيادة المدرب سريتشكو كاتانيتش، للنهائيات الآسيوية.

ولم يدفع كاتانيتش، مدرب العراق ببعض اللاعبين لقناعته بتواجدهم في القائمة النهائية للمنتخب، كما لم يدفع بعدد آخر من لاعبي المنتخب بعدما حسم قراره باستبعادهم من القائمة التي ستشارك في النهائيات.

ووفقا لذلك فإن المدرب قد استقر بنسبة كبيرة جدا على العناصر التي سيعتمد عليها في البطولة المقبلة، حيث يضم المعسكر الحالي 28 لاعبا، وسيستبعد كاتانيتش 5 منهم قبل السفر إلى الإمارات.. والاستثناء الوحيد الذي يقلق المدرب إلى الآن هو مركز الهجوم، حيث يبدو أنه لم يحسم هوية المهاجمين الذين سيتواجدون في القائمة النهائية.

وبرغم أن المؤشرات الأولية أكدت استبعاد مهند عبد الرحيم ومحمد داود، والإبقاء على مهند علي وعلاء عباس وأيمن حسين، لكن تشكيلته في مباراة شهدت الدفع بمهند عبد الرحيم من البداية، وأشرك داود أيضا، مما يثير التساؤلات حول موقفه من الثنائي. وجاء المستوى المميز لمحمد داود أيضا ليؤكد عدم إصابته مثلما أشيع، وأنه قادر على الذهاب مع الفريق إلى الإمارات.

ومن مباراة إلى أخرى تتضح بصمة المدرب السلوفيني على أداء منتخب العراق، ليس فقط لأن الفريق حقق الفوز بل لحفاظه على هويته وتمسكه بنفس أسلوب اللعب رغم التغييرات التي أجريت أثناء المباراة.

ومن يتابع مباريات المنتخب العراقي الأخيرة يدرك أن المؤشر في . وتصاعد مستمر فيما يخص الأداء والترابط بين الخطوط، وهي أمور تعكس العمل الذي يقوم به المدرب.. وأحد الأمور الإيجابية التي كشفت عنها مواجهة اليوم هي ارتفاع مستوى اللياقة البدنية للاعبين، وهو أمر مهم خاصة وأن البطولات المجمعة مثل كأس آسيا، تحتاج إلى مخزون بدني كبير، وقدرة على الاستشفاء السريع، في ظل توالي المباريات.

وأكدت المباراة على جاهزية منتخب العراق على المستوى البدني لخوض بطولة كأس الأمم الآسيوية المقبلة.

وحقق منتخب العراق فوزا معنويا على نظيره الفلسطيني بهدف من دون رد، في المباراة الودية التي جرت مساء اول امس باستاد سحيم بن حمد في نادي قطر، بالدوحة، ضمن تحضيراتهما لكأس آسيا «الإمارات 2019».

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46 عبر همام طارق، ودفع سريتشكو كاتانيتش، مدرب العراق، بعدد كبير من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم، والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها بطولة كأس آسيا ألتي ستنطلق في الخامس من الشهر المقبل بالإمارات. يشار إلى أن منتخب العراق يتواجد في المجموعة الثالثة بكأس آسيا إلى جانب منتخبات إيران وفيتنام واليمن.

وأكد الجهاز الفني للمنتخب العراقي أنه سيعلن القائمة النهائية للفريق في كأس أمم آسيا بالإمارات 2019 بعد انتهاء مباراة فلسطين الودية في الدوحة.واستدعى المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش 28 لاعبا لمعسكر الدوحة الجاري، ومن المتوقع أن تتقلص القائمة إلى 23 لاعبا هم من سيغادرون إلى الإمارات للمشاركة في بطولة آسيا.

والقائمة التي استقر عليها المدرب السلوفيني تضم: جلال حسن، ومحمد كاصد، ومحمد حميد، ووليد سالم، وعلاء مهاوي، وأحمد إبراهيم، وعلي فائز، وريبين سولاقه، وسعد ناطق، وعلي عدنان، وفرانس بطرس، وهمام طارق، وأحمد ياسين، وصفاء هادي، وبشار رسن، وأسامة رشيد، وأمجد عطوان، ومهدي كامل، وحسين علي، وعلي حصني، ومهند علي، وأيمن حسين، وعلاء عباس.