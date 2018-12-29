نجوم العراق السابقين في مواجهة رياضيي الحشد الشعبي والقوات الأمنية

الشباب والرياضة ترعى احتفالية يوم النصر

إعلام الشباب والرياضة:

جمعت وزارة الشباب والرياضة نجوم العراق السابقين ورواد وفناني ونخب ورياضيي الحشد الشعبي والقوات الامنية في احتفالية يوم النصر تزامنا مع اسبوع النصر ضد عصابات داعش الارهابية، التي ضيفها ملعب نادي الكرخ الرياضي، أول أمس، وسط حضور رسمي وجماهيري غفير.

وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض العبيدي خلال كلمته التي القاها في الاحتفالية، ان الدماء الطاهرة التي سالت على ارض الوطن، هي امتداد لصورة العراق المستقبلية، مشيرا الى صورة العراق قبل اكثر من سنة وكيف كانت اياما مظلمة سوداء اراد الاعداء من خلالها ان يعودوا به الى الوراء، لكن بهمة وتكاتف القوات الامنية والجيش والشرطة وجهاز مكافحة الارهاب والبيشمركة والحشد الشعبي والعشائري مع كل العراقيين، حرروا المدن وإعادوا البسمة والامل الى العراق.

وقدم العبيدي شكره وتقديره لجرحى وشهداء وعوائل القوات الامنية بمختلف صنوفهم وتسمياتهم الذين تحقق النصر بتضحياتهم ودمائهم الزكية الطاهرة التي حافظت على وحدة العراق.

وشهدت الاحتفالية اغاني عبرت عن حب الوطن وانتصارات القوات الامنية واستعراضا بالدراجات الهوائية والنارية وعرضا لقسم العمل التطوعي في الوزارة تضمن عرض علم كبير للعراق وسط ساحة الملعب، وعقب ذلك ابتدأت المباراة بركلة البداية لوزير الشباب والرياضة، وانتهت بفوز منتخب نجوم العراق السابقين على منتخب الحشد الشعبي والقوات الامنية بنتيجة خمسة أهداف لهدفين (5-2) ، وفي الختام وزع وزير الشباب والرياضة ميداليات الإبداع على المنتخبين.