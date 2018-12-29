خان زاد يتوج بلقب بطولة أندية النساء للشطرنج

بغداد ـ رافد البدري

توج نادي خان زاد ببطولة اندية العراق للنساء بالشطرنج، والتي اختتمت على قاعة نادي خان زاد التخصصي في محافظة اربيل يوم امس، وبمشاركة 42 لاعبة يمثلون 10 اندية هي: خان زاد والاتصالات ونادي معهد كابابلانكا التخصصي ونادي بيشكاوتن وراوندوز من اربيل، والقادسية والنجمة من الديوانية والبيشمركة من السليمانية، ونادي سعد من صلاح الدين وبعقوبة، وتمكن نادي خان زاد من الظفر باللقب من خلال جمعه 10 نقاط وهي العلامة الكاملة، فيما جاء نادي الاتصالات ثانياً برصيد 8 نقاط، وحل معهد كابابلانكا ثالثاً برصيد 6 نقاط.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة، ظافر عبد الامير: ان البطولة نجحت بامتياز، وشهدت منافسات شرسة جداً بين اندية المقدمة، واخص بالذكر ناديي خان زاد والاتصالات، حيث اتسمت الجولة التي جمعتهما بالقوة نظراً لتقارب مستوى اللاعبات اللواتي مثلن هذين الناديين، واغلبهن لاعبات المنتخب الوطني، وتمكن نادي خان زاد من حسم النتيجة لصالحه (2.5) مقابل (1.5)، بعد ان تفوقت لاعبة خان زاد كاريان جمال جلال الدين على بطلة العرب سالي عبد الزهرة، وكذلك الحال بالنسبة للاعبة سارة مسعود التي تفوقت على نظيرتها يمامة عاصف بطلة العراق، في حين تمكنت لاعبة الاتصالات دلباك اسماعيل من تحقيق الفوز على منافستها جنار وريا، فيما تعادلت زينب عاصي، مضيفاً: ان البطولة هي خاتمة منهاج الاتحاد العراقي للشطرنج لهذا العام، حيث تم على هامشها عقد اجتماع الهيئة العامة للعبة لوضع النقاط على الحروف، ومن ثم اعداد برنامج شامل لبطولات الاتحاد القادمة، والتهيؤ لإقامة بطولة العراق الدولية السابعة في شهر اذار المقبل.

عبد الامير، اوضح: ان حفل اختتام البطولة اقيم في نادي خان زاد الذي احتضن البطولة، حيث تم توزيع الهدايا بين الاندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الاولى، وهي اندية نادي خان زاد والاتصالات وكابابلانكا، كما قدم اتحاد اللعبة الهدايا التقديرية لنادي خان التخصصي ، وهي عبارة عن رقع شطرنجية حديثة، دعماً لهذا النادي الكبير الذي يقدم التسهيلات الكثيرة لجميع البطولات الـتي تـقام في اربيـل.

وأكد: ان البطولة جرت على وفق النظام السويسري من 5 جولات بعد مشاركة 10 اندية، وزمن الجولة 70 دقيقة مع اضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة، وان المشرف العام عليها كان، اسعد اسماعيل توفيق، عضو لجنة الحكام العرب، وان حكم عام البطولة هم باسم جبارة مسعود، يساعده الحكم ديار حمه صالح.

وتمكن نادي خان زاد من اربيل من التتويج باللقب بعد ان جمع 10 نقاط وهي العلامة الكاملة، حيث تفوق على جميع الاندية التي قابلها في الجولات الخمس، وحصل نادي الاتصالات على المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وحل نادي كابابلانكا على المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وحل بيشكاوتن رابعاً برصيد 6 نقاط ايضاً، ولكنه تخلف بفارق نقاط الطاولات، وجاء نادي القادسية خامساً برصيد 5 نقاط، ومن ثم راوندوز سادساً برصيد 5 نقاط ايضاً، وحل البيشمركة بالمركز السابع برصيد 4 نقاط، والنجمة ثامناً برصيد 4 نقاط، ونادي سعد بالمركز التاسع برصيد نقطة واحدة، ومن ثم نادي بعقوبة بالمركز الاخير بنقطة واحدة ايضاً.

* المنسق الإعلامي لاتحاد الشطرنج