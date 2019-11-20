نائب: اقالة الحكومة لا تعادل القضاء على الفساد والشعب لن يقتنع الا بزج المفسدين في السجن

قال ان جولات التراخيص والاتصالات من اكبر الملفات

بغداد – الصباح الجديد:

قال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، امس الأربعاء، ان الشعب لن يقتنع الا بمكافحة الفساد ويرى بعينه زج المفسدين في السجون، لافتاً الى ان العراق يخسر المليارات سنوياً جراء الفساد، اذ تعد جولات التراخيص والاتصالات من اكبر ملفات الفساد المستشري في العراق.

وقال المسعودي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “الفساد حجب عن العراق الاستثمار الأجنبي، حيث يكلف العراق خسائر مادية وبشكل سنوي تصل الى 35 مليار دولار، وبالتالي فأن الساحة العراقية تخلو من المستثمرين باستثناء قطاع النفط”.

وأضاف ان “الاستثمار في قطاع النفط يجري عبر جولات التراخيص التي تعد اكبر ملف فساد واعظم فضائح الحكومات السابقة وخاصة ما يتعلق باستخراج النفط، إضافة الى ملف الاتصالات الذي لا يقل فسادا عن جولات التراخيص”.



وبين ان “الشعب العراقي لن يقتنع بما تقوم به هيئة النزاهة والادعاء العام والقضاء الا في حال رأى بأم عينه زج الفاسدين في السجون واسترداد أموال حقيقية توضع في صندوق خاص، يتم من خلاله تحويل هذه الأموال الى خدمات كهرباء ومدارس ومرافق صحية”.

وأوضح ان “الشعب لا يمكن ان يقتنع الا بمكافحة الفساد، حيث لن ترضيه الانتخابات المبكرة او اقالة الحكومة، كونها لا تعادل إجراءات القضاء على الفساد المالي والإداري والسياسي الذي انتج جميع المشاكل التي نعانيها حاليا».