مايك بومبيو الصباح الجديد +الصباح الجديد آراء وأفكار نوفمبر 20th, 2019 0 تعليق 141 views قراءة في الاحتجاج والتغيير مواجهة حادة بين جونسون وكوربن قبل الانتخابات البرلمانية بشأن بريكست نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة عبد المهدي يحصل على تخويل بإجراء التعديل الوزاري بعيداً عن الكتل السياسية نوفمبر 20th, 2019 فالح الفياض: لا يجب قلب النظام من اجل تحقيق مطالب المتظاهرين نوفمبر 20th, 2019 انتقادات لعدم ذكر الاسماء باوامر الاستقدام والقبض واهمال الملفات الأمنية الخطيرة نوفمبر 20th, 2019 نقيب المعلمين: جهات مجهولة تحرض الطلبة والكوادر التدريسية على عدم الدوام نوفمبر 20th, 2019 وزير الثقافة “مستغرب” من قرار استقدامه: لا صحة لاتهامي نوفمبر 20th, 2019 روحاني يدافع عن قرار رفع أسعار البنزين وتقارير بمقتل أكثر من 100 محتج في إيران نوفمبر 20th, 2019 نائب: اقالة الحكومة لا تعادل القضاء على الفساد والشعب لن يقتنع الا بزج المفسدين في السجن نوفمبر 20th, 2019 ترامب يرسل 3000 جندي الى السعودية لمواجهة ما وصفه “الاعمال العدائية” لإيران نوفمبر 20th, 2019 روسيا تصف قصف إسرائيل لسوريا بـ”عمليات خاطئة” نوفمبر 20th, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.