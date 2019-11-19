حقوق الانسان النيابية: رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع سيحالون للمحاكم بسبب قمع المتظاهرين

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ارشد الصالحي، أمس الثلاثاء، ان رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الداخلية والدفاع سيحالون الى المحاكم بمجرد هدوء الاوضاع بسبب قمع المتظاهرين، في حين اشار الى ان قرارات مجلس النواب لم تتماش مع مطالب المتظاهرين ولا يمكن ان تسهم في اخماد الغضب الشعبي.

وقال الصالحيفي تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الداخلية ياسين الياسري والدفاع نجاح الشمري سيحالون الى المحاكم بمجرد هدوء الاوضاع بسبب قمع المتظاهرين”، مبيناً بان “لجنة حقوق الانسان النيابية تسجل جميع الانتهاكات ضد المتظاهرين وسوف تجري محاسبة جميع المتورطين فيها مهما كانت مناصبهم او رتبهم العسكرية”.

واوضح عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، ان “قرارات مجلس النواب التي اتخذها في الجلسات السابقة لم تتماش مع مطالب المتظاهرين ولا يمكن ان تسهم في اخماد الغضب الشعبي”.