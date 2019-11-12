توقعات بتحقيق الصادرات المصرية قفزة غير مسبوقة

الصباح الجديد ـ وكالات:

صرح وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار أمس الثلاثاء، بأن صادرات البلاد سترتفع 20 بالمئة العام الجاري مقارنة مع العام الماضي، إذ بلغت 25.2 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن الصادرات ازدادت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة اثنين بالمئة إلى 15.3 مليار دولار.

وعلى صعيد آخر، أشار الوزير المصري في مؤتمر اقتصادي بالقاهرة إلى أن استثمارات الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية، بلغت 940 مليار جنيه.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن بلاده تستهدف نمو الاقتصاد 6.4 في المئة بالسنة المالية المقبلة 2020-2021، وتراجع العجز الكلي إلى 6.2 في المئة.

ويأتي إعلان المسؤول المصري عن هذه الأرقام في الوقت الذي يحظى فيه الاقتصاد المصري دعما من تحسن السياحة، وتحويلات قوية من العاملين في الخارج، وبدء الإنتاج من حقول غاز مكتشفة حديثا.

وفي تموز الماضي، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.6 في المئة في السنة المالية 2018-2019.

في السياق، بحث نائب وزير التجارة والصناعة الروسي أوليغ ريازانتسيف في القاهرة مع وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار، أطر تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وتم خلال اللقاء التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على تطوير مجالات التعاون مع الشركات الروسية في مختلف المجالات عن طريق استغلال الإمكانيات الحديثة المتوفرة لتطوير الصناعات العسكرية والمدنية بالتصنيع المشترك مع الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي.

وتمت الإشارة إلى التعاون القائم بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الروسية في العديد من المجالات، كذلك تناول اللقاء مناقشة موضوعات التصنيع المشترك لبعض المعدات العسكرية والمدنية، والتي يجري متابعتها من خلال لجنة التعاون المشتركة من الجانبين.

وأكد المسؤول الروسي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع مصر على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخما اقتصاديا غير مسبوق بين مصر وروسيا، يتضمن البدء في عدد من المشروعات المشتركة.

وأضاف، أن مصر تمثل الشريك التجاري الأهم لروسيا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لافتا إلى إمكانية استخدام السوق المصرية كمحور للصادرات الروسية لأسواق الدول المجاورة، والأسواق الإقليمية واستخدام السوق الروسية بوابة لعبور الصادرات المصرية لأسواق وسط آسيا وشرق أوروبا.

وتتزامن المفاوضات مع زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى مصر، إذ من المقرر أن يجري مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.