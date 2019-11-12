الوطني يواصل تدريباته في البتراء استعداداً لمواجهة إيران

السريلانكي بيريرا يقود اللقاء مساء الخميس

بغداد ـ الصباح الجديد:

يواصل منتخب العراق، تدريباته في ملعب البتراء بالمدينة الرياضية تحضيرًا لمواجهة إيران، مساء بعد غد الخميس، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، والتي تم نقلها من البصرة إلى عمان.

وأكد المنسق العام للاتحاد العراقي في الأردن سعد الزهيري، أنَّ الجماهير العراقية في عمان، استقبلت المنتخب بحفاوة وحضرت بشكل كثيف للتدريبات.وأشار الزهيري، في تصريحات صحفية، إلى أنّ الاتحاد العراقي قرر أن يكون الدخول للمباراة مجانًا من أجل ضمان دعم جماهيري كبير للفريق.

وقال إن الأمور الإدارية للمنتخبين تم إكمالها تأشيرات المنتخب الإيراني انتهت وحتى الحجوزات الفندية ومواعيد التدريب تم الانتهاء منها، وسيصل منتخب إيران إلى عمان اليوم الثلاثاء ، وسيقيم في فندق الحياة.

وأشار إلى أنَّ الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني، وجه بتسهيل كل الأمور لاستضافة مباراتي العراق في التصفيات أمام إيران، وأمام البحرين.وأوضح أن ملعب عمان الدولي جاهز تمامًا لاستقبال المباراة في الساعة الخامسة من مساء بعد غدٍ الخميس.

يذكر أن المنتخب العراقي يتصدر المجموعة الثالثة بـ 7 نقاط من تعادل أمام البحرين، وفوزين على هونغ كونغ، وكمبوديا.

إلى ذلك، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تغيير حكم مباراة العراق وإيران ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان الآسيوي قد قرر تسمية الحكم الأردني أدهم مخادمة لقيادة مباراة أسود الرافدين أمام إيران، حيث كان من المفترض إقامتها في البصرة.وبعدما قرر الاتحاد نقل المباراة إلى الأردن، قرر الاسيوي تغيير حكم المباراة وإناطة قيادتها إلى الحكم السريلانكي هيتكامكانامج ديلان بيريرا.من جانب اخر، كشف مصدر رياضي مطلع، أول أمس، ان بعثة المنتخب الوطني التي وصلت، يوم امس، العاصمة الاردنية عمان، عبرت عن استيائها الشديد من مقر اقامتها في فندق مينا تايكي، وانها ستغير الفندق بالسرعة الممكنة.

وقال المصدر إن “ادارة البعثة اتخذت قرارا سريعا بتغيير مقر اقامتها والبحث عن فندق جديد يليق بمنتخب اسود الرافدين، وتم اختيار فندق الميلينيوم فئة 5 نجوم بدلا من مقر الاقامة السابق فندق مينا تايكي، وتم الانتقال له في الصباح الباكر”.

واضاف المصدر “عند وصول البعثة لمقر اقامتهم تفاجئوا بشكل كبير، لكون الفندق ليس من فئة الخمسة نجوم، ولا يحتوي على غرف خاصة للساونا والجاكوزي التي يحتاجها المنتخب الوطني كثيرا خاصة ما بعد المباريات في عملية الاستشفاء”.

واشار الى أن “نوعية الطعام المقدمة فيه سيئة، لان اللاعب يحتاج الى نوعية غذاء خاص اثناء المنافسات تساعده على الاداء البدني العالي، وتعوض ما يفقده اللاعب من طاقة وسوائل، يضاف لها ان الفندق حجمه صغير ولا يحتوي على بهو واسع تساعد اللاعب على الاسترخاء، خاصة البعثة ستبقى ما يقارب ال١٢ يوما في عمان”.