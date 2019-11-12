الأولمبي يواصل تحضيراته استعدادا لبطولة دبي الودية

بغداد ـ الصباح الجديد:

يواصل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم تحضيراته في مدينة دبي التي وصلها يوم امس للمشاركة في البطولة الدولية للمنتخبات تحت 23 عاماً للمدة من الثالث عشر لغاية التاسع عشر من الشهر الحالي.

البطولة ستكون تحت اشراف البلد المضيف بالتعاون مع شركة ايست سبورت الدولية الى جانب فرق الامارات ، العراق، كوريا الجنوبية ،اوزبكستان، سوريا، السعودية، الاردن، البحرين التي تدخل ضمن استعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما المؤمل اقامتها في تايلاند للمدة من الثامن ولغاية السادس والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل.

ومن المؤمل ان يكتمل عقد اللاعبين أمس بوصول اللاعبين المغتربين مهند جعاز، امير العماري، علي الحمادي، لؤي العاني، علي الحمادي مساءً بحسب مواعيد طيرانهم التي تم الانتهاء منها قبل ساعات قليلة من سفر الفريق الى دبي فيما اعتذر اللاعب احمد حسن عن الحضور بسبب ارتباطه مع ناديه الدنماركي نيستفيد.