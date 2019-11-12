الأرجنتين يلاقي البرازيل في السعودية.. الجمعة

ميسي يلتحق بمعسكر التانجو في مايوركا

العواصم ـ وكالات:

غادر ليونيل ميسي، مدينة برشلونة، صباح أول أمس متجهًا إلى بالما دي مايوركا، للانضمام إلى معسكر منتخب الأرجنتين، استعدادًا للمشاركة في المباريات الودية المقبلة.ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين مع غريمه التقليدي البرازيلي في السعودية يوم الجمعة المقبلة، على أن يلتقي بعدها بـ 4 أيام مع أوروجواي.

وذكرت صحيفة «سبورت»، أن ميسي غادر برشلونة أول أمس، للسفر إلى مايوركا مقر تجمع بعثة راقصي التانجو قبل السفر إلى السعودية.وأضافت أن ميسي سيصل اليوم إلى المعسكر، فيما سينضم أيضًا كل من سيرجيو أجويرو ونيكولاس أوتاميندي ثنائي مانشستر سيتي، بجانب باولو ديبالا نجم يوفنتوس.

ولفتت الصحيفة إلى أن راقصي التانجو سيتدربون في الجزيرة الإسبانية حتى اليوم الأربعاء ، على أن تغادر البعثة إلى السعودية يوم الخميس.

وبدأ لاعبو المنتخب الأرجنتيني في التوافد منذ الاحد إلى مايوركا (إسبانيا) لبدء المسعكر التحضيري لــ»الألبيسيليستي» الذي سيستمر لـ4 أيام، وذلك استعدادا لمواجهتي البرازيل وأوروجواي الوديتين وسط آمال وطموحات كبيرة.

وتُقيم بعثة المنتخب الأرجنتيني في أحد الفنادق القريبة من منشآت فريق ريال مايوركا في سان بيبيلوني التي ستحتضن تدريبات المنتخب اللاتيني بقيادة المدرب ليونيل سكالوني حتى اليوم الأربعاء.

وتجمع العشرات من المشجعين في محيط الفندق، مُتحدّين الأمطار وبرودة الجو من أجل مشاهدة ليونيل ميسي ورفاقه عن قرب.وسيواجه المنتخب الأرجنتيني «السليساو» أولا في 15 من الشهر الجاري في مدينة الرياض، ثم سيلعب بعدها بأربعة أيام مع «السيليستي».

إلى ذلك، تأكد غياب روبرتو بيريرا، لاعب وسط واتفورد، عن معسكر المنتخب الأرجنتيني في مايوركا (إسبانيا)، والذي بدأ الاحد استعدادا لوديتي البرازيل، في 15 من الشهر الجاري بالرياض، وأوروجواي يوم 19 من نفس الشهر.

وحسبما أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، لن يشارك اللاعب في هذه الجولة، بسبب إصابته في العضلة المأبضية اليمنى، خلال نصف الساعة الأول من مواجهة نورويتش سيتي، في البريميرليج، وعلى إثرها تم استبداله ودخول أندريه جاراي بديلا له.وكان أول الواصلين لمعسكر الألبيسيليستي، تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، هو نيكولاس جونزاليس، مهاجم شتوتجارت الألماني.