اكثر من 50 نائبا ينتمون الى كتلة تصحيح وسيعلن عنها في الجلسة المقبلة

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت امس السبت ان كتلة حركة تصحيح النيابية التي دعا اليها عدد من النواب المستقلين من مختلف الكتل السياسية تجاوزت الخمسين نائبا، مؤكدة ان الاعلان عن الكتلة الجديدة سيكون خلال عقد الجلسة المقبلة وستتبنى مطالب المتظاهرين.

وقالت شاكر في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد:” سيتم الاعلان عن كتلة تصحيح النيابية رسميا خلال الجلسة المقبلة”، مبينة ان ” عدد اعضاء الكتلة تجاوز الخمسين نائبا ونتوقع ان تنظم اليها اعداد اخرى من النواب”.

واضافت ان “كتلة تصحيح لا تدعي بانها الممثل الشرعي للمتظاهرين , لكنها داعمة لكافة المطالب المشروعة التي ينادي بها المتظاهرون”.

وكان النائب المستقل يوسف الكلابي اعلن في وقت سابق عن جمع تواقيع بتشكيل كتلة جديدة من النواب المستقلين والمتعاطفين مع المتظاهرين ومطالبهم باسم كتلة تصحيح.