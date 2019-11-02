القضاء العراقي يدعو البرلمان لتشريع قانون ضبط الفوضى الالكترونية

بغداد – الصباح الجديد

دعا مجلس القضاء الأعلى، البرلمان العراقي لتشريع قانون ضبط الفوضى الإلكترونية.

وقال بيان للمجلس، تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، اليوم السبت، إن “رئيس مجلس القضاء الاعلى موجود في بغداد يتابع عمل المحاكم في هذا الظرف الاستثنائي خاصة عمل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد التي أقلقت مضاجع الفاسدين اللذين يسيطرون على الجيوش الإلكترونية بالمال العام الذي سرقوه من الشعب، بعد ان بدء القضاء يتخذ إجراءات قانونية فعالة وجدية عن طريق المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باستدعاء 4 وزراء وأعضاء مجلس نواب بدأت حملة تسقيط من الجيوش الإلكترونية لمن تضرر من هذه الإجراءات”.

واضاف، أن “الصورة التي تنشرها هذه المواقع هي صورة قديمة لزيارة سابقة قام بها وفد قضائي رفيع المستوى ضمن جولة إقليمية قام بها مجلس القضاء الأعلى شملت دولة الكويت وتركيا والأردن والسعودية” مستدركا “وبهذه المناسبة يدعو مجلس القضاء الأعلى مجلس النواب الى ان تكون واحدة من القوانين التي يشرعها استجابة لحركة الإصلاح قانون ضبط الفوضى الإلكترونية التي تسيء الى كافة المواطنين العراقيين”