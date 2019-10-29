وزير الصناعة يوافق على تعيين (235) على ملاك هيئة المسح الجيولوجي

“الزوراء” تجهز المستشفيات بسائل الأوكسجين عالي النقاوة

بغداد – الصباح الجديد:

وافق وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري على تعيين (235) من شريحة الشباب بشتى الشهادات والاختصاصات.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة أن الوزير الجبوري وافق على تعيين (235) من المقبولين للتعيين على ملاك هيئة المسح الجيولوجي على الدرجات الوظيفية الشاغرة الناتجة عن حركة الملاك لسنة ٢٠١٦ ، مؤكداً أن وزارة الصناعة والمعادن وبتوجيه من وزيرها تسعى لتوفير فرص العمل لشريحة الشباب سواء من خلال التعيين على ملاك الوزارة وتشكيلاتها او من خلال تشجيعهم على إقامة مشاريع صناعية ضمن مبادرة المديرية العامة للتنمية الصناعية أضافة الى خططها لأنشاء معامل ومشاريع جديدة لاستيعاب أعداد من هذه الشريحة ومنحهم الفرصة للإسهام في بناء وخدمة البلد .

من جانبها تواصل شركة الزوراء العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تجهيز وزارة الصحة بإنتاجها من الغازات الطبية.

وافاد مدير عام الشركة المهندس هادي علي طه ان موقع المنصور التابع للشركة قام بتجهيز مستشفى الإمامين الكاظمين بسائل الأوكسجين الطبي وبنقاوة عالية (من 99,5% الى 99,7%) ، مؤكدا ان الشركة ومن خلال الموقع المذكور على أتم الاستعداد لتجهيز سائل واسطوانات الأوكسجين الطبي وبالكميات المطلوبة وضمن المواصفات القياسية الخاضعة لجهاز التقييس والسيطرة النوعية.

الى ذلك تمكن مركز بحوث وانتاج الادوية البيطرية التابع الى هيأة البحث والتطوير الصناعي احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن من الحصول على العلامة التجارية الخاصة بالمستحضرات الدوائية البيطرية.

وبينت مديرة المركز الدكتورة ايناس محجن اهمية العلامة التجارية في توفير الحماية للمنتج وللمركز وللمستهلك من التزوير والتي تعتبر اساس نجاح اي عملية تسويقية حيث تقوم بمنافسة حقيقية وسد طريق تقليد المنتج ، لافتة الى ان المركز يسعى لتعظيم موارده من خلال استحداث عدد من المستحضرات الدوائية البيطرية وبأشراف مباشر من الادارة العامة كونه الجهة الحكومية الوحيدة التي تختص ببحوث وانتاج الادوية البيطرية ، مشيرة بهذا الصدد الى ان المركز وقع مؤخرا اتفاقية تعاون مع شركة الجود التابعة للعتبة العباسية وقام بفتح آفاق التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.