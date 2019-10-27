كرتنا تحتاج إلى الإحتراف.. والفئات العمرية أساس البناء الصحيح

مهدي عبد الصاحب.. «مستر مارسيدس» لقب اعتز به:

بغداد ـ سمير خليل:

نال النجومية في عمر صغير، صال وجال في الملاعب، مثل منتخبات الناشئين والشباب والوطني ولعب لاندية الطلبة والجيش والجوية، كان احد فرسان الفريق الذهبي الذي احرز كأس شباب آسيا عام 1977 في طهران عندما هزم المنتخب الايراني في المباراة النهائية وفي عقر داره، غادر العراق مكرها ليعود بعد عقود وهو يحمل شهادات تدريبية عديدة ، عرض خدماته للعمل كمدرب في العراق ومن دون مقابل لكنه جوبه بالرفض، تسلم إدارة ملعب الشعب الدولي وعمل على اعادة جزء من بريقه.

انه، مهدي عبد الصاحب» او «مستر مارسيدس» كما كان يطلق عليه عندما كان لاعبا ماهرا، مهدي كان ضيفنا في رياضة» الصباح الجديد» للحوار عن واقع الكرة العراقية لكنه تحسر بداية الحوار واصفا حال كرتنا بالمؤلم ويضيف» حقيقة ،الكرة العراقية وخلال الفترة التي اعقبت فوزنا بكأس آسيا عام 2007 في تراجع شديد ولاتبشر بالخير والسبب يعود لغياب التخطيط في مسار الكرة العراقية ، كرة القدم حالياً اصبحت علم وتخطيط، إدارة وتنظيم رؤيا للمستقبل وهذا مانفتقده اليوم» .