الرافدين يطرح قرض الـ50 مليون الخاصة بترميم العقار او إضافة بناء

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن مصرف الرافدين، أمس الاحد، ان منح قروض الـ50 مليون لإضافة بناء وترميم الدور السكنية للمواطنين تكون برهن العقار المراد ترميمه.

وقال المصرف في بيان له ان «ضمان منح قروض اضافة البناء او الترميم وتاهيل الدور السكنية للمواطنين تكون برهن العقار المراد ترميمه اوتاهيله لصالح المصرف».

واضاف المصرف ان «قرض اضافة البناء او تأهيل وترميم الدور السكنية يبلغ 50 مليون دينار للموظفين و30 مليون دينار للمواطنين»، مشيرا الى ان «ضمان القرض يكون برهن العقار لصالح المصرف ومن الدرجة الاولى على ان تغطي قيمته التقديرية (مبلغ القرض + 20‎%‎) اضافة الى راتب الموظف بالنسبة للمقترضين من الموظفين».

يذكر ان مصرف الرافدين باشر بمنح قروض لغرض ترميم وتاهيل الدور او اضافة بناء بمبلغ 30 مليون دينار للمواطنين و50 مليون دينار للمواطنين ولمدة 6 سنوات.