مصابيح مدينة هندية تدخلها غينيس

الصباح الجديد – وكالات:

سجلت مدينة أيوديا الهندية رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس من خلال إنارة مئات الآلاف من المصابيح الزيتية في إطار مهرجان هندوسي سنوي.

وسلم ممثلو موسوعة غينيس للأرقام القياسية الشهادة إلى يوغي أديتياناث، رئيس وزراء ولاية أوتار براديش الشمالية، بعد أن شاهدوا إضاءة 409 آلاف مصباح زيتي على ضفاف نهر سارايو.

وقال أنوج جها، قاضي مقاطعة أيوديا، لوكالة أسوشيتد برس: “عمل بجد أكثر من 6000 متطوع، معظمهم من طلاب الجامعات، لضمان إشعال المصابيح في نمط منتظم للإطار الزمني المحدد”.

يذكر انه في العام الماضي، سجلت أيوديا رقما قياسيا بإضاءة 300150 من المصابيح الزيتية، ويبدو انها مصرة على كسر رقمها القياسي كل عام.