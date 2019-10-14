خمس درجات إضافية تسوي المعدلات الحرجة لطلبة الصفوف غير المنتهية

“الصباح الجديد” تدعو الى تشريع قانون دائم بهذا الشأن

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة التربية امس الاثنين منـح خمـس درجـات إضافيـة لطلبـة الصفـوف غير المنتهية من ذوي المعـدلات الحرجة المقاربة لدرجات النجاح والتي غالبا ما تكون اقل بدرجة او درجتين لنجاح الطالب من صف الى صف اعلى.

وقال المكتب الإعلامي للــوزارة: “حصلـت موافقـة وزير التربيـة سهـا العلـي بـك بمنـح تلاميـذ وطلبـة الصفـوف غيـر المنتهيـة للمراحـل الدراسيـة كافـة خمـس درجـات إضافـية”.

وأضاف المكتب في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، أن “هذا الإجراء يأتي في باب مساعدة الدرجات الحرجة التي حصلوا عليها”.

يذكـر ان هذا الاجراء اتخذ في السنوات الأخيرة لأن من القسوة ان يعيـد الطالـب فـي صفه بسبب درجة او درجتين في درس واحد او درسين، الأمر الذي يسبب احباطا للطالب وعائلته، الأمر الذي بات يتطلب تشريع قانون دائم في هذا الشـأن، سيما وان الموافقات غالبا ما تتم بعد أيام من مباشـرة المـدارس دوامهـا.