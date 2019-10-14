النائب عامر الفايز: عبد المهدي يعتزم استبدال 10 وزراء في حكومته

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن النائب عن تحالف “الفتح” عامر الفايز، عن موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على استضافته في البرلمان من اجل تبرير اقالة 10 وزراء من حكومته، مشيرا الى ان ” مجلس النواب بحاجة الى معلومـات كافيـة عـن الوزراء المستبعدين وما هي الاسباب “.

وقال الفايز في تصريح صحفي :” ان مجلس النواب صوت علـى وزيـري التربيـة والصحة فيما تمهل في اقالة وزراء الاتصالات والصناعة والهجرة لحين بيان اسباب الاقالة “.

واضاف ان رئيس الوزراء قرر تلبية طلب الاستضافة في مجلس النواب من اجل بيان اسباب اقالة الوزراء الثلاثة وكذلك التصويت على البدلاء فضلا عن تقديم اسماء الوزراء المستبعدين الاخرين في الجلسة ذاتها ، مبينا ان عبد المهدي ينوي استبدال 10 وزراء في حكومته عدا الوزراء الامنيين .

واوضـح الفايـز انـه ” فـي حال وجود فساد واخفاق في عمل الوزراء المقالين فان مجلس النواب ملتزم بتقديمهم الى القضاء فور اقالتهم ، وفي حال وجـود بعـض الخلـل يمكـن تصحيح مسار عملهم لحيـن تأديتـه بشكـل صحيـح “.