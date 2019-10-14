لم يدخل البلاد أي عنصر من داعش مطلقا ولن نتهاون في حفظ الحدود

قائد عمليات نينوى:

بغداد ـ الصباح الجديد:

استنفرت القوات الأمنية العراقية، في محافظة نينوى كافة قطاعاتها، تحسبًا لدخول عناصر داعش إلى المدينة، بعد التوغـل التركي شمـال سوريا.

وأعلن قائد عمليات نينوى اللواء نومان الزوبعي، اتخاذ سلسلة إجراءات مشددة لمنع تسلل عناصر تنظيم داعش الهاربين من السجون في سوريا إلى داخل العراق.

وقال الزوبعي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “القوات الأمنية اتخذت، بعـد التوغل التركـي في سوريا، سلسلة إجـراءات مشـددة لمنع تدفق عناصر داعش الهاربيـن مـن السجـون هنـاك إلى داخل محافظة نينوى، ولن نتهاون بهذا الموضوع إطلاقًا”.

وأضاف أن “القوات الأمنية في المحافظة في حالة تأهب، ولم يدخل أي من عناصر داعش إلى الأراضي والحدود العراقية مطلقًا”.

وكانت تصاعدت التحذيرات في البلاد، من عودة “الإرهاب” بسبب العمليات العسكرية التركية في سوريا.