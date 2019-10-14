  • الثلاثاء , 15 أكتوبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • خمس درجات إضافية تسوي المعدلات الحرجة لطلبة الصفوف غير المنتهية

خمس درجات إضافية تسوي المعدلات الحرجة لطلبة الصفوف غير المنتهية

شؤون عراقية
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“الصباح الجديد” تدعو الى تشريع قانون دائم بهذا الشأن

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التربية امس الاثنين منـح خمـس درجـات إضافيـة لطلبـة الصفـوف غير المنتهية من ذوي المعـدلات الحرجة المقاربة لدرجات النجاح والتي غالبا ما تكون اقل بدرجة او درجتين لنجاح الطالب من صف الى صف اعلى.
وقال المكتب الإعلامي للــوزارة: “حصلـت موافقـة وزير التربيـة سهـا العلـي بـك بمنـح تلاميـذ وطلبـة الصفـوف غيـر المنتهيـة للمراحـل الدراسيـة كافـة خمـس درجـات إضافـية”.
وأضاف المكتب في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، أن “هذا الإجراء يأتي في باب مساعدة الدرجات الحرجة التي حصلوا عليها”.
يذكـر ان هذا الاجراء اتخذ في السنوات الأخيرة لأن من القسوة ان يعيـد الطالـب فـي صفه بسبب درجة او درجتين في درس واحد او درسين، الأمر الذي يسبب احباطا للطالب وعائلته، الأمر الذي بات يتطلب تشريع قانون دائم في هذا الشـأن، سيما وان الموافقات غالبا ما تتم بعد أيام من مباشـرة المـدارس دوامهـا.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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