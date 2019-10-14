الزراعة تخفض بدلات الايجار للأراضي الزراعية وأجور الخدمات للفلاحين والمزارعين

خلال اجتماع هيئة الرأي

بغداد _ الصباح الجديد :

ترأس وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني اجتماع هيئة الرأي في الوزارة لمناقشة عدد من المواضيع التي تصب في خدمة القطاع الزراعي وتحسين الخدمات المقدمة للفلاحين والمزارعين .

وأكد الوزير على اهمية وضرورة تحسين الخدمات الزراعية التي تسهم في تطوير واستدامة العملية الزراعية وخدمة الفلاحين والمزارعين ، حيث وافقت هيئة الرأي على تعديل وتحديد بدلات الإيجار للأراضي الزراعية المروية المستصلحة كليا وجزئيا وغير المستصلحة وضفاف الانهار ، الأراضي الديمية مضمونة الأمطار وشبة وغير المضمونة ، الاراضي الصحراوية فيها أبار ولا يوجد فيها أبار ، ويشمل التعديل الأراضي المتعاقد عليها والمستغلة فعلا للأغراض الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وأحتساب بدلات الإيجار للمساحة الداخلة في الخطة فضلا عن تعديل أجور الخدمات التي تقدمها دائرة الأراضي الزراعية ومديريات الزراعة في المحافظات عن معاملات الفلاحين والمزارعين ذات الصلة بالأراضي.

كما حصلت الموافقة على مقترح زيادة سعر شراء محصول الشلب صنف عنبر إلى مليون دينار للطن الواحد وبقية الاصناف إلى (800 ) ألف دينار لتحسين أحوال المزارعين وتخفيف نسبة الفقر فضلا عن تفعيل قانون رقم 117 والعمل بتعليمات رقم (4 ) لسنة 1970 والسماح للمتعاقدين على وفق قانون ( 35 ) لسنة 1983 بزراعة مساحة 10% من الاراضي المتعاقد عليها بأشجار النخيل والزيتون وتأجيل بدلات الايجار استنادا لأحكام المادة سادسا من القرار ( 44 ) لسنة 1997 المترتبة بذمة المتعاقدين وتعديل واقرار قانون رقم ( 24 ) لسنة 2013 وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه لخدمة شريحة واسعة من العاطلين عن العمل من البيطريين والزراعيين .

فيما وافقت الهيئة على تقليل كلفة تسعيرة قصبة اللقاح المجمد بسعر 2750 دينارا وإلغاء نسبة 10 % التي تمثل التحميلات الإدارية ومنع منح إجازات الاستيراد وتبليغ وزارة الداخلية لمتابعة حالات التهريب ، كما صوتت على تشكيل قسم مجلة الزراعة العراقية ضمن هيكلية مكتب الوزير فضلا عن طبع كتاب المنظمات والهيئات الزراعية العربية والأقليمية والدولية المتعلقة بنشاطات وزارة الزراعة

وأشار الحسني إلى إنجازات الوزارة المتعددة في المجالات النباتية والحيوانية لخدمة النشاط الزراعي والعاملين فيه بهدف تنمية واستدامة العملية الزراعية ، مشيرا إلى دعم بذور محصول الحنطة للرتب العليا والأصناف الجيدة بنسبة 70 % للموسم الحالي فضلا عن قانون التدرج الوظيفي للأطباء البيطريين دعما للعمل البيطري في الوزارة.