وزير الصناعة يكشف عن (36) مشروعا وعقدا استثماريا خلال العام الحالي

«ديالى» تجهيز كهرباء بغداد بــ(1500) محولة توزيع

بغداد _ الصباح الجديد :

كشف وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري عن المشاريع والعقود الاستثمارية الجديدة الموقعة خلال هذا العام والبالغة (36) عقدا ومشروعا استثماريا في شتى القطاعات والمجالات الصناعية. وقال المكتب الاعلامي للوزارة ان وزارة الصناعة عملت جاهدة على استقطاب وجذب شركات القطاع الخاص المحلي والعربي والاجنبي للاسهام في تطوير الصناعة العراقية من خلال الفرص المتاحة لدى شركاتها والبالغة اكثر من (190) فرصة استثمارية في شتى المجالات الصناعية لاعادة تأهيل الشركات والمصانع وانشاء المصانع الجديدة واضافة خطوط انتاجية على وفق عقود المشاركة والاستثمار. ولفت المكتب الاعلامي الى ان هذه العقود شملت عقد انتاج الغازات الطبية والصناعية ومشروع زيادة الطاقة الانتاجية لمصنع الفلاتر في شركة الزوراء العامة وعقود استثمار معمل النورة في محافظة كربلاء المقدسة ومعمل الاكياس الورقية في معمل اسمنت الرافدين ومعمل اسمنت الفلوجة الابيض ومعمل الاكياس الورقية في الكوفة والتابعة جميعها الى الشركة العامة للاسمنت العراقية وعقد تأهيل وصيانة محطات انتاج الطاقة الحرارية ومنظومات السيطرة وانتاج كاميرات المراقبة والاجهزة الشبكية واللوحية واجهزة التتبع في الشركة العامة للانظمة الالكترونية . واضاف المكتب الاعلامي لقد تم توقيع عقود لمعالجة المياه العادمة لمجاري المدن الكبيرة ومحطات المياه الاستراتيجية ذات السعات العالية ومنظومات معالجة المياه والصرف الصحي والصناعي في شركة الفارس العامة وعقد تصنيع وانشاء وتأهيل وصيانة الخزانات ومشروع معالجة وتدوير السكراب في الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية. وافصح المكتب الاعلامي عن مجموعة من العقود الاستثمارية سترى النور قريبا منها عقد تأهيل وتشغيل الخطوط الانتاجية لمصنع ابو غريب وتأهيل وتشغيل مصنع الحليب المجفف في الشركة العامة للمنتجات الغذائية وعقود انتاج العلب الكارتونية للتعبئة وتطوير وتسويق المنتجات العسكرية في الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود وعقد انشاء خط انتاج الانابيب الملحومة طوليا في الشركة العامة للحديد والصلب ومشروع تطوير وانتاج مقياس الطاقة الالكتروني ومقياس الطاقة الذكي في شركة ديالى العامة وعقد تأهيل وتطوير وتشغيل خطوط مصنع المستلزمات المدرسية في التاجي التابع للشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية فضلا عن مشاريع تصنيع وتجميع العدادات الكهربائية الذكية ومصنع لانتاج مادة القير بانواعه ومشروع انتاج الاعمدة الكهربائية وتجميع المحطات التحويلية الثابتة والمتنقلة والمولدات الكهربائية في الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة ومشاريع تنفيذ وتصميم المشاريع المعلنة في العراق وتصميم وتنفيذ مشاريع للجهات المستفيدة وتصميم وتنفيذ مشاريع النفط والغاز في الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع اضافة الى العديد من العقود والمشاريع في شركات الوزارة الاخرى.

على صعيد متصل اعلنت شركة ديالى العامةاحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن الانتهاء من تنفيذ عقدها المبرم مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد والقاضي بتجهيزها بـ(1500) محولة توزيع مختلفة السعات.

وذكر مدير عام الشركة المهندس عبدالرسول محمد عارف أن شركته جهزت دائرة توزيع كهرباء بغداد بالدفعة الاخيرة من العقد المذكور والبالغة (60) محولة توزيع سعة (400/11) كي في أي لتكمل بذلك تجهيز كامل الكمية المتعاقد عليها والبالغة (1500) محولة مختلفة السعات ، مبديا استعداد الشركة لتلبية جميع الطلبات التي ترد اليها من شركات ومديريات وزارة الكهرباء والجهات الاخرى من القطاعين العام والخاص. في سياق متصل اشار معاون مدير عام الشركة المهندس زيد شاكر ناصر الى قيام الشركة بتجهيز شركة نفط ذي قار بمحطتين صندوقيتين (كيوسك) سعة الاولى (1000/11) كي في أي والثانية بسعة (630/11) كي في أي ، مؤكدا امكانية الشركة على تجهيز القطاعين العام والخاص بشتى منتجاتها الرصينة والمتميزة من المحولات والمقاييس الكهربائية والقابلو الضوئي والمكواة البخاري وغيرها من المنتجات الكهربائية المتنوعة.