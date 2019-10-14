227.5 مليار دينار لمنحة طوارئ العاطلين عن العمل في العراق

صرف قروض تشغيلية من دون فوائد ل 4 آلاف معمل معطل

بغداد ـ الصباح الجديد:

بلغ عدد العاطلين الذين تقدموا للحصول على منحة الطوارئ من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال اسبوع، اكثر من مليون و344 ألف مواطن، في حين بلغ مجموع ما مخصص للمنحة 227.5 مليار دينار تتحملها موازنة البلاد.

وقال باسم عبد الزمان، ان وزارته وبعد استنفار ملاكاتها الفنية والادارية استقبلت جميع المتقدمين مباشرا والكترونيا بعد اطلاق الاستمارة الالكترونية نهاية الاسبوع الماضي.

مشيرا الى انه تم اكمال عملية التسجيل لدى المتقدمين بشكل مباشر ورقيا من اجل شمولهم بمنحة الطوارئ، مؤكدا ان وزارته ستعمل على استيعاب جميع المتقدمين على المنحة لشمول المستحقين منهم، ولا سيما بعد اكمال عملية التقديم في الـ 24 من الشهر الحالي.

وافصح عن انه سيجري تشكيل لجان مختصة لمتابعة آلية الفرز الالكتروني بعد اغلاق عملية التقديم عبر الموقع الخاص بالوزارة، اذ سيجري العمل على تدقيق وتهيئة قاعدة بيانات خاصة بالمشمولين بالمنحـة مـن اجـل توزيعهـا عبـر بطاقـة (الماستر كارد) للمستحقـين منهـم مـمن تنطبـق عليهـم شـروط الشمـول بالمنحـة.

واكد عبد الزمان ان قسم شؤون المواطنين على تعاون مستمر مع المواطنين من اجل استقبال مختلف شرائح المجتمع وشكاوى، اضافة الى الاستفسارات الخاصة بكل منهم فهناك مرونة في التعاون وتكثيف للجهود، اذ تم استقـبال 817 مراجعا بشكل مباشر وتسلم 373 طلبا عبر (حكومة المواطن الالكترونية)، و752 استفسارا عبر الخط الساخن اضافة الى 59 طلبا لمقابلة المسؤولين وارسال 50 تبليغا للمواطنين بالردود الرسمية، مع اجراء 58 زيارة ميدانية تخص متابعة المعامـلات المختلفـة للمواطنيـن.

وشدد على ان وزارته تصدرت الوزارات المبادرة بتلبية مطالب المتظاهرين من خلال إعطائهم منحة مالية وفرصة عمل، فضلا عن متابعة واقع العاملين في مختلف المجالات والمسجلين لدى الوزارة، اذ تمت مناقشة اعتماد آلية معينة للعاملين ضمن مناطق التدرج الطبي لتعزيز الملاكات الطبية للمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، منوها بأن وزارته تعمل على تسليط الضوء على الخريجين الجدد من الاطباء على طبيعة العمل بمجال الصحة والسلامة المهنية واهمية حماية العاملين بمواقع العمل المختلفة من مخاطر المهنة المتمثلة باصابات العمل والامراض المهنية.

في السياق، اعلن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، أن اربعة الاف معمل معطل سيجري شموله بقروض تشغيلية من دون فوائد، مشيرا الى أن ذلك بناءا على حزمة الإصلاحات التي تبناها مجلس النواب.

وقال الجبوري، إن اللجنة المالية بادرت بعقد اجتماع مشترك جمعها مع محافظ البنك المركزي ومدير عام المصرف الصناعي ورئيس اتحاد الصناعات العراقية لبحث مبادرة البنك المركزي باقراض المصرف الصناعي بمبلغ ٢٠٠ مليار دينار.

مبينـا أن ذلـك بنـاءا على حزمة الإصلاحات التـي تبنـاها مجـلس النـواب.

وأوضح ان المصرف سيقوم بدوره في تخصيص قرض للصناعيين واصحاب الحرف والورش الصناعية الراغبين بالاقتراض و بمعدل ٥٠ مليون دينار وحسب الحاجة بضمان المعمل ان كانت الارض المقام عليها ملكا لصاحبه و بضمان كفيل واحد ان كان غير ذلك وباشر المصرف الصناعي بعقد جلسة طارئة لمجلس ادارته وعمم المبادرة على كل فروعه على ان تتولى تلك الفروع و بمعية الغرف الصناعية في المحافظات اطلاق ذلك القرض لمستحقيه وتشير المعلومات الاولـية ان هـذا القـرض سيوفـر ٣٠ الـف فرصـة عمـل تقريبـا.