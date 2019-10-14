الكهرباء تعد مشروعاً لتجهيز المنازل بمنظومات الطاقة الشمسية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الكهرباء، أمس الاثنين، عن إعدادها مشروعاً لتجهيز المواطنين بمنظومات الطاقة الشمسية للمنازل وبواقع 12 امبيراً لكل منزل.

وقال معاون مدير عام دائرة التخطيط والدراسات قاسم كاظم, في بيان صحافي، إن “الدائرة نظمت ندوة حول استفسارات الشركات العربية والأجنبية التي أبدت رغبتها في تنفيذ مشروع تجهيز المواطنين بمنظومات الطاقة الشمسيـة”.

مبيناً أن “المشروع جاء تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الوزراء حول إعداد مشروع يجري من خلاله تجهيز المواطنين ذوي الدخل المحدود بمنظومات طاقة شمسية منزلية بعدد 2000 منظومة”.

وأضاف كاظم، أن “المدة الزمنية للمشروع لا تتجاوز 4 أشهر وتشمل التصميم والتجهيز والتشغيل والصيانة لمدة عام كامل”.

مشيراً إلى أن “المشروع سيكـون بواقع 3 كيلوواط لكل وحـدة أي مـا يـعادل 12 امبيـر لكل منزل توزع على بغـداد والمحافظـات عـدا محافظـات اقليـم كردستـان وبواقـع 133 منظـومة فـي كـل محافظـة سيجـري ربطهـا تزامنـياً مـع شبكـات التوزيـع”.